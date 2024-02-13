به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشالتایمز به نقل از سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی استونی اعلام کرد که روسیه در حال برنامهریزی برای دوبرابرکردن نیروهای نظامی مستقر در مناطق مرزی با کشورهای بالتیک و فنلاند است.
به گفته سرویس اطلاعاتی استونی این اقدام روسیه بخشی از آمادهسازی مسکو برای درگیری نظامی احتمالی با ناتو در یک دهه آینده است.
ساعاتی پیش مسکو نام کاجا کالاس، نخست وزیر استونی را بدون اشاره به اتهامات مطرحشده علیه وی، در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داد.
در بانک اطلاعاتی افراد تخت تعقیب وزارت کشور روسیه، نام کالاس که از سال ۲۰۲۱ نخست وزیر استونی است، تحت قانون کیفری در فهرست تحت تعقیب قرار گرفته و به اتهامات او در این پرونده کیفری هیچ اشارهای نشده است.
کالاس بهتازگی گفته بود مادامی که روسیه به این درک نرسد که پیروزی در اوکراین امکان پذیر نیست، جنگ اوکراین ادامه خواهد یافت و در ادامه از متحدان غربی کییف خواست تا همچنان به حمایت نظامی و مالی از اوکراین ادامه دهند.
نظر شما