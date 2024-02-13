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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۴۷

وزارت دفاع روسیه: بیش از هزار نظامی اوکراینی در یک روز کشته شدند

وزارت دفاع روسیه: بیش از هزار نظامی اوکراینی در یک روز کشته شدند

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته در محورهای مختلف صدها نظامی ارتش اوکراین کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای ارتش روسیه در شبانه‌روز گذشته ۵ حمله ارتش اوکراین را دفع کردند و در این درگیری‌ها نیروهای مسلح اوکراین ۳۲۵ نیروی نظامی، یک تانک و ۴ خودروی زرهی را از دست دادند.

آن‌گونه که در این بیانیه آمده است که در محورهای کراسنولیمانسک و کوپیانسک نیز ۴ حمله نیروهای مسلح اوکراین دفع شد و ارتش اوکراین حدود ۵۰۰ نیروی نظامی و شماری تسلیحات از جمله ۸ خودروی زرهی از دست داد.

همچنین در محور دونتسک جنوبی نیز تلفات نیروهای مسلح اوکراین در ۲۴ ساعت اخیر بالغ بر ۲۵۰ پرسنل نظامی و دو خودروی جنگی پیاده نظام بوده است.

کد مطلب 6023476

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