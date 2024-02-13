بازدید وزیر نیرو از بزرگترین آب شیرین کن خاورمیانه

به گزارش خبرنگار مهر، «علی اکبر محرابیان»، وزیر نیرو در سفر به سیستان و بلوچستان پیش از ظهر امروز سه شنبه، از بزرگترین آب شیرین کن خاورمیانه در خشکی در این استان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت راه‌اندازی این طرح بزرگ قرار گرفت.

وزیر نیرو در این بازدید که اولین برنامه سفر وی به استان نیز هست، در گفت وگو با مجریان و پیمانکاران پروژه در جریان آخرین وضعیت این طرح آبرسانی قرار گرفت.

مدیرعامل آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در حاشیه این بازدید واقع در ایستگاه شماره ۲ خط انتقال آب زابل به زاهدان در سه راهی دشتک، در جمع خبرنگاران، گفت: ظرفیت این آب شیرین کن، ۱۰۰ هزار متر مکعب در هر شبانه روز است.

علیرضا قاسمی ادامه داد: طرح تأمین آب اضطراری سیستان و زاهدان از سه راهی دشتک با برداشت آب از منابع آب زیرزمینی هامون هیرمند، حرمک، شیله و لواریاب از ابتدای آذر ماه سال گذشته در دستور کار شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان قرار گرفته بود، به دلیل شرایط خاص آب موجود در منطقه از لحاظ کیفیت، برای ارائه خدمات مطلوب به مردم سیستان و زاهدان، شیرین سازی آب با نصب دستگاه‌های آب شرین کن به طرح اضطراری آبرسانی، اضافه شد.

مدیرعامل آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان از جمله اجزای طرح، به حفر و تجهیز ۱۵ حلقه چادر منطقه حرمک با امکان برداشت آب به میزان ۴۵۰ لیتر بر ثانیه اشاره و بیان کرد: این طرح در مدار بهره برداری است.

وی خاطرنشان کرد: حفر و تجهیز ۴۳ حلقه چاه در منطقه هامون هیرمند، با امکان برداشت آب (خام) با امکان‌هزار و ۲۰۰ لیتر بر ثانیه یکی دیگر از اجزای این طرح است.

قاسمی از حفر و تجهیز ۱۵ حلقه چاه در منطقه شیله با امکان برداشت آب به میزان ۴۵۰ لیتر بر ثانیه یاد کرد و ادامه داد: حفر و تجهیز ۱۵ حلقه چاه در منطقه لواریاب با امکان برداشت آب به میزان ۴۰۰ لیتر بر ثانیه نیز از دیگر اقدامات انجام شده است.

وی به اجرای ۱۲۰ کیلومتر خط انتقال آب از قطر ۲۰۰ تا ۸۰۰ میلیمتر اشاره و افزود: تاکنون ۹۵ کیلومتر از این طرح اجرا شده است.

شایان ذکر است از جمله برنامه‌های مهم وزیر نیرو در سفر امروز سه شنبه به سیستان و بلوچستان، بازدید از پروژه‌های تأمین آب آشامیدنی اضطراری شهر زاهدان و منطقه سیستان است.

از پروژه‌های آبی مهمی که وزیر نیرو از آنها بازدید می‌کند می‌توان به برداشت آب از تمام ظرفیت موجود در چاه نیمه‌ها، حفر و تجهیز چاه و اجرای خطوط انتقال آب در دشت‌های حرمک، هامون - هیرمند سیستان، ساخت ایستگاه پمپاژ، ساخت آب شیرین کن و تکمیل عملیات باقی مانده خط دوم چاه نیمه –زاهدان، ساخت کارخانه آب‌شیرین‌کن به ظرفیت ۱۰۰ هزار متر مکعب در شبانه روز اشاره کرد.

محرابیان، در ادامه با سفر به منطقه سیستان از چاه نیمه‌ها در منطقه زابل نیز بازدید خواهد کرد.