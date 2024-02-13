اجرای طرح «همیاران آرامش اجتماعی» در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظر المهدی گفت: فراجا در یک سال گذشته تلاش کرد که با جامعه، ارتباطِ «شهروند مدار» را توسعه داده و بر مبنای آن حرکت کند.
وی با اشاره به اینکه سالهاست پلیس میکوشد در پی مطالبات به حق مردم و حل و فصل موضوعات و منازعات محله محور اقداماتی را سازماندهی کند، افزود: با بررسی جغرافیای محیطی و نگاه دوباره به نقش سایر نهادها، مشخص شده که در این زمینه ظرفیتهای بالقوهای وجود داشته و باید این ظرفیتها در نظم سازی «مردم پایه» اجرایی شود.
سخنگوی فراجا با بیان اینکه مشارکت مردم پایه در پلیس سایر کشورهای دنیا به ویژه در بخش آسیبهای اجتماعی توسعه یافته است، گفت: در کشور ما نیز این مشارکت در بخشهایی مانند مشاوره و مددکاری اجتماعی در کلانتریها افزایش پیدا کرده است.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه فراجا به دنبال ارائه خدمات ملموستر با قابلیت اجرای بهتر به مردم است، افزود: فراجا با بهرهگیری از ظرفیت افراد و گروههای مؤثر از جمله سازمانهای مردم نهاد، خیرین، معتمدین، ریش سفیدان و شیوخ و … طرح جامع «همیارانِ آرامش اجتماعی» را اجرایی میکند.
سردار منتظر المهدی گفت: وزارتخانههای کشور، بهداشت و درمان، فرهنگ و ارشاد، سازمانهای امور مساجد و بهزیستی، مجلس شورای اسلامی، بسیج و آموزش و پرورش از جمله همکاران پلیس در اجرای «طرح آرامش اجتماعی محله محور» هستند و از ظرفیتها و خدمات این نهادها برای بهبود شرایط محلات و مناطق با محوریت کلانتریها و پاسگاهها بهرهگیری میشود.
سخنگوی پلیس افزود: در قدم اول، این طرح ابتدا در مسجد جامع نارمک (سمنگان) و سپس در ۳ فاز در ۳ هزار کلانتری از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ به منظور ارائه خدمات صادقانه و افزایش رضایتمندی مردم از مجموعه بزرگ پلیس عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
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