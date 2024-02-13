به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واحدیان پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حدود ۱۲۰ الی ۱۳۰ تن زباله به صورت روزانه در سطح شهر جمع‌آوری که از این میزان زباله ۷۰ درصد در شب و ۳۰ درصد در روز جمع‌آوری می‌شود.

وی افزود: به دلیل عدم رعایت برخی شهروندان در خصوص ساعت تعیین شده برای خارج کردن زباله از خانه، هم اکنون ۳۰ درصد زباله‌های شهر در ساعات میانی روز با هزینه حدود ۳۷ میلیارد تومان جمع‌آوری می‌شود.

شهردار شهرکرد بیان کرد: جمع‌آوری زباله در طول روز علاوه بر تحمیل هزینه‌های هنگفت به شهرداری و از بین رفتن سرمایه‌های شهر، سلامت محیط زیست را نیز به خطر می‌اندازد.

واحدیان خاطرنشان کرد: در صورت رعایت شهروندان برای بیرون گذاشتن زباله در ساعت مقرر، هزینه جمع آوری زباله در طول روز می‌تواند صرف عمران و آبادانی و توسعه شهر شود تا فرزندان ما در آینده بتوانند از سرمایه‌های شهر استفاده کنند.

وی گفت: هزینه جمع آوری زباله در شب و روز به صورت سالانه حدود ۷۶ میلیارد تومان هزینه برای مدیریت شهری به دنبال دارد.