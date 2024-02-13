تشییع پیکر سردار شهید خداداد در ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی انتظامی شهرستان ملایر اعلام کرد: مراسم وداع با پیکر مطهر سردار شهید خداداد از ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه امشب، سه شنبه ۲۴ بهمن در مسجد جامع ملایر برگزار می‌شود.

همچنین مراسم تشییع پیکر مطهر شهید خداداد ساعت ۹ صبح فردا چهارشنبه، ۲۵ بهمن از مقابل شهرداری ملایر به سمت میدان آزادگان این شهر برگزار خواهد شد.

سردار محمود خداداد، عصر دیروز حین دستگیری قاتل مسلح و فراری، متأسفانه از ناحیه سینه زخمی شد و پس از انتقال به بیمارستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

فرد قاتل که یکی از فرزندان خود را با اسلحه کمری به قتل رسانده و فرزند دیگر خود را هم زخمی کرده بود، در این عملیات دستگیر شد.