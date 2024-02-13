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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۵۱

صبح فردا برگزار می شود؛

تشییع پیکر سردار شهید خداداد در ملایر

تشییع پیکر سردار شهید خداداد در ملایر

همدان-سردار شهید محمود خداداد، صبح فردا در شهر ملایر تشییع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی انتظامی شهرستان ملایر اعلام کرد: مراسم وداع با پیکر مطهر سردار شهید خداداد از ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه امشب، سه شنبه ۲۴ بهمن در مسجد جامع ملایر برگزار می‌شود.

همچنین مراسم تشییع پیکر مطهر شهید خداداد ساعت ۹ صبح فردا چهارشنبه، ۲۵ بهمن از مقابل شهرداری ملایر به سمت میدان آزادگان این شهر برگزار خواهد شد.

سردار محمود خداداد، عصر دیروز حین دستگیری قاتل مسلح و فراری، متأسفانه از ناحیه سینه زخمی شد و پس از انتقال به بیمارستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

فرد قاتل که یکی از فرزندان خود را با اسلحه کمری به قتل رسانده و فرزند دیگر خود را هم زخمی کرده بود، در این عملیات دستگیر شد.

کد مطلب 6023303

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