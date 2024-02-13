به گزارش خبرنگار مهر، سردار انصاری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز برداشت محصول توت فرنگی از مزارع شهرستان رستم، گفت: امسال بیش از ۱۸۰ تن محصول توت فرنگی از مزارع این شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف میشود.
وی با اشاره به اینکه برداشت محصول توت فرنگی در رستم از نیمه بهمنماه آغاز شده است، افزود: برداشت توت فرنگی تا اواسط اردیبشهتماه در رستم ادامه دارد.
انصاری بیشتر ارقام کشت شده توت فرنگی در مزارع رستم را رقم پاروس عنوان کرد و گفت: طعم و مزه این محصول تولیدی به دلیل آب و هوای مناسب و خاک مطلوب توانسته است ضمن جذب مشتری از دیگر استانها، به اشتغالزایی این شهرستان و معیشت بهرهبرداران کمک شایانی کند.
وی بیان کرد: این محصول ضمن تأمین نیاز شهرستان رستم در دیگر شهرستانهای مجاور نیز به فروش میرسد.
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