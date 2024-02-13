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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۲۸

مدیر جهاد کشاورزی رستم:

۱۸۰ تن محصول توت فرنگی در شهرستان رستم برداشت می‌شود

۱۸۰ تن محصول توت فرنگی در شهرستان رستم برداشت می‌شود

رستم-مدیر جهاد کشاورزی رستم از پیش بینی برداشت ۱۸۰ تن محصول توت فرنگی از مزارع این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار انصاری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز برداشت محصول توت فرنگی از مزارع شهرستان رستم، گفت: امسال بیش از ۱۸۰ تن محصول توت فرنگی از مزارع این شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برداشت محصول توت فرنگی در رستم از نیمه بهمن‌ماه آغاز شده است، افزود: برداشت توت فرنگی تا اواسط اردیبشهت‌ماه در رستم ادامه دارد.

انصاری بیشتر ارقام کشت شده توت فرنگی در مزارع رستم را رقم پاروس عنوان کرد و گفت: طعم و مزه این محصول تولیدی به دلیل آب و هوای مناسب و خاک مطلوب توانسته است ضمن جذب مشتری از دیگر استان‌ها، به اشتغال‌زایی این شهرستان و معیشت بهره‌برداران کمک شایانی کند.

وی بیان کرد: این محصول ضمن تأمین نیاز شهرستان رستم در دیگر شهرستان‌های مجاور نیز به فروش می‌رسد.

کد مطلب 6023305

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