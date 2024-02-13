دشمن با تزریق ناامیدی اراده ملت ایران را هدف گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت سالاری مکی صبح سه شنبه در همایش هم اندیشی مشارکت حدأکثری تجلی اراده ملی که با حضور هیأت‌های مذهبی برگزار شد، اظهار کرد: دغدغه هدایت گری از جمله درس‌های مکتب سید الشهدا (ع) است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به درس‌هایی از قیام امام حسین (ع) بیان کرد: همه ما باید دغدغه داشته باشیم که یک نفر را به هیأت و جبهه دین دعوت کنیم.

سالاری مکی با تأکید بر اینکه باید فرصت خدمت در ایران و زیر سایه حکومت دینی و شیعی را قدر بدانیم، ادامه داد: مردم ایران برای دفاع از دین و مرجعیت ایثارگری‌های فراوان کردند و از این جهت امام (ره) فرمود که من شهادت می‌دهم که شما مردم ایران از مردم زمان رسول خدا (ص) برتر هستند.

مردم ایران همواره پای کار انقلاب هستند

وی ادامه داد: همین مردم متوسط به پایین جامعه پای کار انقلاب در ۴۵ سال گذشته به ویژه در دوران دفاع مقدس بودند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شهید آرمان علی وردی و شهید روح الله عجمیان تربیت شده همین هیأت‌ها بودند، گفت: امروز نقطه درگیری دشمن با ما اراده ملت ایران است و از این جهت مدام ناامیدی و یاس تزریق می‌کند.

سالاری مکی با بیان اینکه امروز جنگ اراده‌ها است، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید داشتند که هیأت کانون جهاد تبیین است و از این جهت ما و همه تریبون دارها باید در زمینه تشویق مردم به مشارکت در انتخابات ورود پیدا کنیم.

اهمیت جهاد تبیین برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات

وی با اشاره به اینکه نقطه درگیری دشمن با ما صندوق رأی است، بیان کرد: اگر آرا در صندوق رأی کاهش پیدا کرد ما هیأتی ها نیز تقصیر داریم چرا که نتوانسته ایم در عرصه جهاد تبیین وظیفه خود را به درستی انجام دهیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی یادآور شد: آن چیزی که اغتشاشات سال ۱۴۰۱ را از بین برد همین مجالس سید الشهدا (ع) و تبیین گری‌ها بود.

سالاری مکی گفت: آن کسی که پای صندوق رأی حاضر نمی‌شود در واقع به اسرائیل، تروریست‌ها و دشمنان ایران رأی داده است.