به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای سیاستگذاری ششمین نمایشگاه بین المللی توانمندیهای صادراتی ایران (اکسپو) ظهر امروز (سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲) به ریاست «محمد مخبر» معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
بر اساس این گزارش، مخبر در این جلسه با اشاره به محبوبیت و پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی در میان مردم کشورهای مختلف اظهار داشت: معرفی دستاوردها و توانمندیهای کشورمان امری ضروری و گامی در جهت امیدآفرینی در میان دوستان و ایجاد یأس و ناامیدی در میان دشمنان است.
معاون اول رییس جمهور افزود: ایران به برکت انقلاب اسلامی از ظرفیتها و دستاوردهای بزرگی در بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی، فناوریهای نوین و سایر حوزهها برخوردار است که مقامات و سران کشورهای خارجی همواره در دیدارها و مذاکرات، این توانمندیها را تحسین میکنند.
وی با بیان اینکه متأسفانه در این سالها نتوانسته ایم پیشرفتها، دستاوردها و خودکفایی در عرصههای مختلف را حتی برای مردم خودمان به خوبی بازگو کنیم، تصریح کرد: بازدارندگی دستاوردهای علمی و صنعتی کمتر از دستاوردهای نظامی نیست؛ چرا که به تناسب هر پیشرفت و خودکفایی، یأس و ناامیدی در دل دشمنان ایجاد میشود.
مخبر بر حمایت جدی دولت از برگزاری نمایشگاه بین المللی توانمندیهای صادراتی ایران تاکید کرد و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرایی با جدیت به دنبال برگزاری هرچه باشکوهتر این نمایشگاه باشند و اطمینان داشته باشند که دولت با تمام ظرفیت از آنها حمایت خواهد کرد.
معاون اول رییس جمهور همچنین بر ضرورت توجه به بخش خصوصی داخلی و خارجی در برگزاری این نمایشگاه تاکید و خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید محور اصلی برگزاری ششمین نمایشگاه بین المللی توانمندیهای صادراتی ایران (اکسپو) باشد؛ چرا که هم موجب تقویت و پایداری رابطه دولت و بخش خصوصی خواهد شد و هم موانعی نظیر تحریم کمتر پیش روی مراودات تجاری بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه گزارشی از برنامهریزی ها و سیاستگذاری ها برای برگزاری ششمین نمایشگاه بین المللی توانمندیهای صادراتی ایران (اکسپو) ارائه کرد و گفت: در راستای سیاست دولت مبنی بر توسعه دیپلماسی صادرات محور، راهبرد این وزارتخانه تشویق شرکتهای تولیدی به سمت تولیدات باکیفیت و صادرات محور است و نمایشگاه ایران اکسپو نیز زمینه ساز تحقق این راهبرد خواهد بود.
وزرای جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این جلسه از آمادگی همه جانبه خود برای ارائه دستاوردها و تولیدات دانش بنیان و صادرات محور در این نمایشگاه خبر دادند.
در این نشست که رییس سازمان توسعه تجارت و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند راهکارهای برگزاری هر چه بهتر ششمین نمایشگاه بین المللی توانمندیهای صادراتی ایران (اکسپو) مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.
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