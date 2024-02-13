به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا بعدازظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از غرفه استان کردستان در هفدهمین نمایشگاه بین‌ المللی گردشگری و صنایع دستی تهران که با همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان و مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان انجام شد، اظهار کرد: خوشحالم که توفیق پیدا کردم از غرفه بسیار زیبای کردستان در هفدهمین نمایشگاه گردشگری تهران بازدید کنم.

استاندار کردستان افزود: در این نمایشگاه ظرفیت‌های گردشگری استان در بخش‌های مختلف به خوبی معرفی شده است.

وی با بیان اینکه غرفه کردستان یکی از گل‌های سرسبد این نمایشگاه بین‌المللی است، عنوان کرد: البته استان این شایستگی را دارد، زیرا ظرفیت گردشگری کردستان در کشور کم‌نظیر است.

زارعی کوشا یادآور شد: گردشگری استان کردستان با وجود جاذبه‌های تاریخی و طبیعی گوناگون، یکی از محورهای اصلی توسعه استان بوده و در سال‌جاری تلاش شده با برگزاری رویدادهای مختلف این صنعت را در راستای توسعه استان به‌کار گیریم.

استاندار کردستان بیان کرد: امیدواریم با استفاده از بخش‌های متعدد گردشگری طبیعی، فرهنگی، مذهبی، دفاع مقدس، ورزشی و… بتوانیم به ایجاد اشتغال و توسعه گردشگری پایدار دست یابیم.

غرفه استان کردستان در سالن ٨ و ٩ هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌وابسته تهران قرار گرفته است.