مسیر مطالبه گری به سیاه نمایی ختم نشود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی پیش از ظهر سه شنبه در نشست صمیمی با خبرنگاران و اصحاب رسانه گیلان اظهار کرد: خبرنگاری حرفه‌ای سخت و طاقت فرسا است و باید به این قشر پر تلاش توجه ویژه ای شود.

وی با تاکید بر لزوم مطالبه گری خبرنگاران و اصحاب رسانه افزود: برخی افراد مطالبه گری و نقدهای خبرنگاران بر نمی‌تابند و آستانه تحمل آنها پایین است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اهمیت انتخابات پیش رو و تاکید بر حضور حداکثری مردم بیان کرد: انتخابات نقش مهمی در توسعه و پیشرفت کشور در ابعاد مختلف دارد.

انقلاب اسلامی ایران را قدرت اول منطقه تبدیل کرده است

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه انقلاب اسلامی اسلامی موازنه قدرت را در منطقه و جهان تغییر داده است، گفت: انقلاب اسلامی سر منشأ بیداری اسلامی در منطقه و جهان شد و امروزه جزو اولین قدرت‌های دنیا تبدیل شده است.

وی با اشاره به رویش‌ها و ریزش‌های انقلاب اسلامی در بخش‌های مختلف افزود: تراز رویش‌های انقلاب اسلامی سنگین‌تر از ریزش‌های آن است.

نماینده ولی فقیه در گیلان به تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی در بخش‌های مختلف پرداخت و بیان کرد: انقلاب اسلامی، ایران را قدرت اول منطقه و جهان تبدیل کرده و این برتری ناشی از روحیه اعتقادی و جهادی است.

فلاحتی با بیان اینکه جهاد تبیین محور کار خبرنگاران و اصحاب رسانه قرار گیرد، گفت: توجه به جهاد تبیین در همه بخش‌ها نیاز ضروری امروز جامعه است.

وی با بیان اینکه دشمن دنبال تضعیف دستاوردهای انقلاب اسلامی است، افزود: دشمنان چشم دیدن موفقیت‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی را ندارند.

امام جمعه رشت با بیان اینکه بخش خصوصی و تولیدکنندگان مایه امید هستند، گفت: تقویت تولید و اشتغال منجر به گشایش اقتصادی و معیشتی می‌شود و باید در این زمینه تلاش بیشتری صورت گیرد.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه ایران رتبه نخست گازرسانی را در دنیا ایران دارد، اضافه کرد: تبیین موفقیت‌های نظام در بخش خدمات رسانی باید مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد.

وی با اشاره به تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، فرهنگی و جنگ روانی دشمن علیه نظام اسلامی افزود: تحریم‌های دشمن ایران را به خوداتکایی و پیشرفت نزدیک تر کرد و جلوی وابستگی‌ها را گرفت.

ناکارآمدی را نباید پای شاکله نظام و انقلاب نوشت

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه برخی فسادها و ناکارآمدی را نباید پای شاکله نظام و انقلاب نوشت، گفت: ممکن است مدیران ناکارآمد و فاسد هم در بدنه مدیریتی باشند اما نباید این افراد را با اصل و اساسی که موجب عزت و سربلندی شده در یک تراز قرار دهیم.

فلاحتی با بیان اینکه انتخابات با حضور در خیابان برای انقلاب تفاوت دارد، اضافه کرد: در انتخابات عده‌ای می‌خواهند اهل قدرت و صاحب منصب شوند اما راهپیمایی‌ها به امت و مردم تعلق دارد.

وی با بیان اینکه حضور مردم در آوردگاه‌های سیاسی و ملی افزایش اقتدار برای جامعه و نه گفتن به دشمنان داخلی و خارجی را به همراه دارد، افزود: حضور و مشارکت مردم در صحنه‌های مهم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موجب بالندگی انقلاب می‌شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه عده‌ای به دنبال تحقیر انقلاب، نظام و ملت ایران هستند، گفت: در جهاد تبیین باید همه جوانب زیبایی‌ها و پلشتی‌ها دیده شود و مسیر مطالبه گری نباید به سیاه نمایی ختم شود.

آیت الله فلاحتی با انتقاد از دخالت برخی نمایندگان مجلس در انتصابات بیان کرد: نماینده مجلس کارش قانون گذاری و نظارت است و نباید در انتصابات دخالت کند.