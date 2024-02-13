به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، اسامی آثار راه‌یافته به بخش رقابتی فیلم‌های مستند شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر اعلام شد. با پایان داوری آثار، از میان ۲۲ اثر رسیده به بخش رقابتی فیلم‌های مستند هنرهای تجسمی، ۷ اثر انتخاب شده و به این رویداد هنری راه یافتند.

اسامی فیلم‌های راه‌یافته به ترتیب حروف الفبا عبارت است از:

۱. «از آفتابی به آفتاب دیگر» به کارگردانی مریم فرهمند

۲. «تا بادها یادها را نبرند» به کارگردانی احمد صراف‌یزد

۳. «دفک» به کارگردانی بهنام بیرم‌وند

۴. «راز عیسی» به کارگردانی آبتین شمیلی

۵. «من هنرمند نیستم» به کارگردانی سیما ابراهیمی

۶. «ناخدا» به کارگردانی علی ارکیان

۷. «هولاین در ایران» به کارگردانی هادی آفریده

آثار راه‌یافته به بخش رقابتی فیلم‌های مستند هنرهای تجسمی فجر شانزدهم هفته آینده در موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش درمی‌آیند.

برنامه زمان‌بندی اکران آثار متعاقباً اعلام خواهد شد. بخش فیلم‌های مستند هنرهای تجسمی در فجر شانزدهم به نمایش مستندهای مرتبط با هنر، هنرمند، مفاهیم و مسایل عرصه هنرهای تجسمی اختصاص دارد.

شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به دبیرکلی امیر عبدالحسینی این روزها در تهران و سایر استان‌های کشور درحال برگزاری است.