به گزارش خبرنگار مهر، هنرهای تجسمی یکی از عرصههای هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاقها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع میشود. در گزارش پیشرو درصدد هستیم تا گوشهای از این مهجور بودن را جبران کنیم. هرچند جمعهها روز تعطیل محسوب میشود اما در این روز، نمایشگاههای هنرهای تجسمی آغاز به کار میکنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمهسازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیستها، خوشنویسان و … تلاشها و فعالیتهای اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور میگذارند.
«آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاههای هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم را فراهم میکند. بر این اساس، در سلسله گزارشهای «هنرهای تجسمی در هفتهای که گذشت» نگاهی به اتفاقات هنرهای تجسمی هفته و همچنین برخی نمایشگاهها و رویدادهای هفته خواهیم داشت.
حراج تهران در گام نوزدهم و فروشهای نه چندان عجیبش!
نوزدهمین «حراج تهران»؛ هنر کلاسیک و مدرن ایران عصر جمعه ۶ بهمن ماه با ارایه ۹۰ اثر هنرهای تجسمی در هتل پارسیان آزادی برگزار شد که در نهایت جمع فروش نوزدهمین حراج تهران ۲۴۱ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان شد.
در هر دوره حراج تهران، شاهد مطرح شدن موارد و نکاتی هستیم که خواسته یا ناخواسته از سوی عدهای مطرح میشود و اغلب در جهت منافع عدهای است که قصد دارند با استفاده از این نکات و حواشی سودی به جیب بزنند. در نوزدهمین حراج تهران شاهد بودیم که این حواشی برای برخی افراد بیش از دیگران، سودآوری را رقم میزند.
آغاز مارتن «تجسمی فجر ۱۶» و راهاندازی بازار هنر در کنار جشنواره
روز ابتدایی هفتهای که گذشت، اسامی راهیافتگان بخشهای مختلف به شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر اعلام شد تا این آثار را در میانه هفته یعنی روز سهشنبه دهم بهمن در موسسه صبا شاهد باشیم.
اما، شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر عصر یکشنبه هشتم بهمن ماه با افتتاح نمایشگاه آثار مفاخر هنرهای تجسمی به روایت موزه هنرهای معاصر تهران و «آینه در آینه ۳» که شامل پوسترهای مقطع انقلاب و پس از آن است، در گالریهای موزه هنرهای معاصر تهران آغاز به کار کرد.
همچنین نمایشگاه بخش رقابتی شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با عنوان «طوبای زرین» عصر سه شنبه دهم بهمن ماه با نمایش آثار هنرمندان شرکت کننده برای مسابقه این دوره جشنواره، در موسسه فرهنگی هنری صبا فرهنگستان هنر افتتاح شد.
نکته جالب در نمایشگاه «طوبای زرین» بخش بازار هنر است که به گفته محمد خراسانیزاده، با همکاری تعدادی از نگارخانهداران جمعآوری شده است. مدیرکل هنرهای تجسمی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره بخش بازار هنر که در دوره شانزدهم پس از وقفهای شکل گرفته و سنخیت آن با «تجسمی فجر»، گفت: علاقهمند هستیم پای نگارخانهها به جشنواره «تجسمی فجر» به گونهای باز شود که برای آثار خوب و برگزیده و شایسته بازارسازی کنند. یکی از مولفههای تاثیرگذار در هنرهای تجسمی چه در دنیا چه در ایران، آرتفرها، اکسپوها، حراجیها و بازارهای هنری هستند که تعیین کننده بخشی از مسیر هنرهای تجسمی هستند البته با توجه به رویکرد ما در جمهوری اسلامی، رویکرد فرهنگی است، طبیعتاً فرهنگ جهت دهنده به هنر است و نمیتوان به آن بیتفاوت بود. بنابراین در گام نخست، بخش بازار هنر را در جشنواره هنرهای تجسمی فجر احیا کردیم و نگاهمان این است که هنرمند به سمتی برود تا روی پای خودش بایستد و اثر خوب جشنواره باید بازار خود را پیدا کند.
هرچند راهاندازی چنین بخشی در رویداد مهم تجسمی در کشور جای کار بسیاری دارد اما امیدواریم که فروش آثار هنرمندانی که در جشنواره «تجسمی فجر» حضور دارند نیز یکی از خواستههای مدیران و خریداران آثار هنری باشد.
در بخش رقابتی آزاد ۶۱۹ اثر از ۴۵۳ هنرمند و در بخش قلهها ۱۲۴ اثر از ۸۶ هنرمند روی دیوار رفت. در بخش طراحی فرهنگمحور ۲۶ اثر از ۱۸ هنرمند و در بخش دیوارنگاری شهری، ۴۰ اثر از ۴۰ هنرمند به نمایش درآمد. در بخش بازار هنر، ۱۱۲ اثر از ۹۳ هنرمند روی دیوار رفت. در بخش مفاخر هنرهای تجسمی به روایت گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران، ۶۶ اثر از ۵۵ هنرمند و در بخش آینه در آینه ۳، ۹۷ اثر از ۲۵ هنرمند روی دیوار رفت. همچنین، در بخش تجسم هنر (بخش ویژه استانها) نیز بیش از ۱۴۰۰ اثر از ۴۲۰ هنرمند به نمایش درخواهد آمد. در بخش ناشران کتابهای تجسمی، ۱۵۰ عنوان کتاب و در بخش فیلمهای مستند هنرهای تجسمی نیز ۷ اثر از ۷ هنرمند به فجر شانزدهم راه یافتند.
امسال ۴۹ هنرمند در بیش از یک رشته حضور دارند و ۳ هنرمند نیز به صورت همزمان در سه بخش حاضر هستند. همچنین مسنترین هنرمند راهیافته به نمایشگاه، ۸۰ سال و جوانترین هنرمند راهیافته ۱۸ سال سن دارد.
کار کاریکاتور چالش و انتقاد است / اختصاص دیوارنگاره ولیعصر (عج) به کاریکاتور
نشست انتقال تجربه و پرسش و پاسخ پیرامون نمایشگاه کارتون و کاریکاتور «طوفان الاقصی» روز ۱۱ بهمن ماه با حضور سید مسعود شجاعی طباطبایی و مازیار بیژنی در قم برگزار شد.
سیدمسعود شجاعی طباطبایی در بخشی از این نشست، کاریکاتور در دنیای هنر را بسیار مهم و تاثیرگذار دانست و گفت: ما در جهان در کنار برزیل و ترکیه جزو سه کشور برتر در عرصه کاریکاتور هستیم اما متاسفانه کاریکاتوریستهای ایرانی در داخل کشور جدی گرفته نمیشوند. دوسالانه کاریکاتور تهران ۱۱ سال است برگزار نشده و حتی بخش کاریکاتورهای خبرگزاریها هم یکی یکی حذف میشود.
وی افزود: کار کاریکاتوریست همچون جراحی است که کارش تیغ کشیدن بر بدن بیمار و درمان است بنابراین وظیفه کاریکاتوریست انتقاد و به چالش کشیدن مشکلات است اما متاسفانه این وجه کاریکاتور برتابیده نمیشود. اگر کاریکاتور انتقاد نکند پس چگونه باید مباحث انتقادآمیز مطرح شود؟ چراکه چالش جریانساز است.
شجاعی طباطبایی با اشاره به ورود هوش مصنوعی به تولید آثار هنری نیز گفت: نگرانم با توجه بیش از اندازه به هوش مصنوعی از آثار هنرمندان خوب غافل شویم. به هر حال در تولیدات هوش مصنوعی نه احساس دیده میشود و نه تولیدات هوش مصنوعی بیان رسایی دارند. البته که کاریکاتور نقطه زن است و بعید است جایگاهش توسط هوش مصنوعی غصب شود.
مازیار بیژنی نیز در این نشست پیشنهاد اختصاص دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) به کاریکاتور را ارایه و تصریح کرد: معمولاً نهادهای مرتبط کاری را که باید انجام شود، از دیگران انتظار دارند و خوب در این میان خیلی گوش کسی هم به حرف هنرمند بدهکار نیست.
آغاز نمایشگاههای هنری در آدینه
نمایشگاههای آنلاین نقاشی منصوره احمدی در گالری گستان، نمایشگاه آثار قرآنی حسین قربانی با عنوان «مشق مهر» در نگارخانه ترانه باران، نمایشگاه آثار خوشنویسی غلامحسین امیرخانی در گالری آرگون و نمایشگاه گروهی «آوای اثر» با شرکت ۲۹ هنرمند در گالری خورشید، نمایشگاه گروهی مجسمهسازان با عنوان «فراتر از دو بعد» در گالری آرتیبیشن، دوازدهمین نمایشگاه فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران در گالری لاله، نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی دانشجویان و هنرجویان به راهنمایی بامداد رضوانیان با عنوان «جستجوهایی پیرامون نقاشی» در نگارخانه بهارک، از جمله نمایشگاههایی است که جمعه ۱۳ بهمن ماه افتتاح خواهند شد.
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