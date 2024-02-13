کشف استعدادهای بازیگری با «هنرپیشه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مسابقه استعدادیابی «هنرپیشه» که برای پخش از شبکه سه سیما توسط مرکز سیمرغ رسانه ملی ساخته می شود، هم اکنون در مرحله پیش تولید قرار دارد و پس از تکمیل شدن دیگر عوامل، تولید آن آغاز می‌شود.

در این برنامه شرکت کنندگان با عبور از بخش های مختلف و پشت سرگذاشتن چالش های متنوع بازیگری، مهارت های خود را اثبات می کنند. در مرحله اول این مسابقه حدود ۸۰ نفر از علاقه‌مندان پس از راستی آزمایی و با نظر هیات انتخاب که از اساتید رشته بازیگری هستند، مجوز ورود به بخش مسابقه را دریافت می کنند. افرادی که به بخش اصلی راه پیدا می کنند در هشت گروه تقسیم بندی می شوند و مدیریت هر گروه را یک هنرمند و یا بازیگر شناخته شده به عنوان مربی مدیریت خواهد کرد. سپس همه راه یافتگان به بخش‌های نهایی توسط چهار داور از چهره‌های مطرح سینما و تلویزیون ارزیابی و داوری می‌شوند.

در آستانه ساخت این برنامه لوگوی «هنرپیشه» نیز که توسط محمد روح الامین طراحی شده، رونمایی شد. فراخوان حضور در این برنامه همراه با شیوه ثبت‌نام و جزییات بیشتر به زودی منتشر خواهد شد.

مجری طرح این برنامه موسسه فرهنگی هنری وصف صبا است.