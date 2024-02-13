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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۰۱

رییس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل خبر داد؛

حضور حداکثری تولیدکنندگان و بهره‌برداران در انتخابات

حضور حداکثری تولیدکنندگان و بهره‌برداران در انتخابات

اردبیل- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: شمارش صندوق‌های رأی در ۴۵ سال اخیر نشان‌ می‌دهد که روستاییان تلاشگر، کشاورزان و تولیدکنندگان بیشترین مشارکت را در پای صندوق‌های رأی دارند.

نوبخت اژدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از مؤلفه‌های شاخص و اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی اصل جمهوریت و اعتقاد راسخ به آرای عمومی برای تعیین سرنوشت کشور اسلامی است.

وی تصریح کرد: دشمنان اسلام ماه‌ها قبل از شروع انتخابات تمامی سعی و تلاش خود را به کار بسته‌اند تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را کم اهمیت و کم ارزش جلوه دهند و از حضور حماسی و میلیونی مردم ولایتمدار ایران اسلامی در پای صندوق‌های رأی کاسته و جوانان را از شرکت در انتخابات دلسرد کنند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: دشمن پست و زبون چون قدرت رویارویی با نیروهای مسلح را ندارد، اقدام به بمب‌گذاری‌های کور و شهادت مردم عادی کوچه و خیابان می‌کند تا کشور را ناامن کند ولی عزم راسخ ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی این است که مشارکت حداکثری و فراگیر در انتخابات داشته باشند تا به این وسیله دشمنان انقلاب شکوهمند اسلامی بدانند مردم ولایتمدار و فهمیده همیشه در پای صندوق‌های رأی حاضر هستند.

اژدری افزود: جوانان سرمایه‌های قدرتمند کشورمان هستند که دشمن نیز سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را از طریق رسانه‌های معاند و شبکه‌های اجتماعی و مجازی به راه انداخته تا از حضور آنها در انتخابات بکاهد ولی تجربه ۴۵ سال انقلاب شکوهمند ایران اسلامی نشان داده که همین جوانان و رأی اولی‌ها بیشترین میزان مشارکت را در انتخابات مختلف داشته‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: هیچیک از پرسنل این سازمان در وقت اداری و با استفاده از امکانات و دستگاه‌های دولتی حق تبلیغ بر له و یا علیه هیچ کاندیدایی را ندارند ولی تبلیغ و تلاش آنها در غیر وقت اداری و با استفاده از امکانات شخصی سبب افزایش میزان مشارکت در انتخابات می‌شود که هیچ منع قانونی ندارد.

اژدری اضافه کرد: وظیفه سازمان جهاد کشاورزی خدمت‌رسانی مؤثر و توانمند به ۱۲۰ هزار خانوار روستایی است به طوری که شمارش صندوق‌های رأی در ۴۵ سال از حیات طیبه انقلاب اسلامی به وضوح نشان داده که روستاییان تلاشگر، کشاورزان و تولیدکنندگان بیشترین میزان مشارکت را در پای صندوق‌های رأی دارند.

وی بیان کرد: آمار موثق نشان می‌دهد وقتی صندوق رأی به روستایی می‌رود بیش از ۹۷ درصد از کشاورزان و بهره‌برداران مشارکت می‌کنند و تنها تعداد انگشت شماری موفق به رأی دادن نمی‌شوند که به دلیل حضور نداشتن در روستا و یا بیماری و عدم توانایی فیزیکی حرکت به سوی صندوق‌های رأی بوده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ادامه داد: همه ما باید مراقب فضای مجازی بوده و اجازه ندهیم دشمنان با استفاده از ظرفیت این بخش ذهن و فکر جوانان را به انتخابات دلسرد کنند بلکه با استفاده از این فضای مجازی باید دستاوردهای انقلاب شکوهمند ایران اسلامی به نسل جوان تبیین شود.

کد مطلب 6023463

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