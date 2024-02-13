عظیم قهرمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با استقرار تعدادی از صندوق‌های رأی‌گیری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در محل‌های مناسب‌سازی شده، حضور افراد دارای معلولیت و کم‌توان در شعبه‌های رأی‌گیری تسهیل می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف از این اقدام فراهم کردن امکان حضور حداکثری و احترام به حقوق شهروندی است، تصریح کرد: در این راستا مقرر شد تا رؤسای ستادهای انتخابات شهرستان‌های استان اردبیل، بر حسب تناسب و تراکم جمعیتی و وسعت هر شهرستان، تعدادی از صندوق‌های رأی‌گیری را در محل‌های مناسب‌سازی شده مستقر کنند.

مشاور استاندار اردبیل در امور معلولان گفت: لیست شعبه‌های رأی‌گیری معین شده پس از تأیید کمیته تخصصی مناسب‌سازی استان اردبیل، از طریق رسانه‌ها به توان‌خواهان، جانبازان و سالمندان اطلاع‌رسانی خواهد شد.