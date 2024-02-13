خضریان: کلید مشارکت در انتخابات، اعتماد عمومی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مناظره علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس و عضو شورای مرکزی جبهه پایداری و مصطفی کواکبیان، نماینده پیشین مجلس و دبیرکل حزب مردم‌سالاری با موضوع «انتخابات و مشارکت اجتماعی» در جمع دانشجویان حاضر در بیست و دومین دوره آموزشی-تشکیلاتی جهاد اکبر از سوی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در مشهد مقدس برگزار شد.

در ابتدای این مناظره علی خضریان با تأکید بر ضرورت تلاش برای افزایش مشارکت، گفت: یکی از مسائل اصلی و محوری که گروه‌های سیاسی، نخبگان سیاسی، رسانه و احزاب در حوزه مشارکت مطرح می‌کنند، نگاه تک ساحتی به موضوع احراز صلاحیت‌ها است و این طور ادعا می‌کنند که اگر احراز صلاحیت‌ها زیاد باشد، رقابت زیاد می‌شود و مشارکت بالا می‌رود. به عبارتی، همه مطالبات حول شورای محترم نگهبان شکل می‌گیرد.

مسأله مشارکت صرفاً مسأله تأیید یا رد صلاحیت نیست

وی با رد دیدگاه تک ساحتی برخی نخبگان و گروه‌های سیاسی به موضوع نقش احراز صلاحیت در افزایش مشارکت در انتخابات، خاطرنشان کرد: بالاترین سطح احراز صلاحیت‌ها حتی فراتر از استانداردهایی که در جمهوری اسلامی است، در انتخابات شورای شهر دوم از سوی نمایندگان مجلس ششم به عنوان دستگاه متولی احراز صلاحیت‌ها رقم می‌خورد، به طوری که حتی اعضای نهضت آزادی نیز امکان ارائه لیست انتخاباتی داشتند و تبلیغاتشان را با کراوات در سطح شهر تهران زده بودند؛ برگزار کننده انتخابات نیز دولت آقای خاتمی بود. اما این انتخابات با مشارکت ۱۳ درصدی پایین‌ترین مشارکت سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را رقم زد. این موضوع نشان می‌دهد مسأله مشارکت صرفاً مسأله تأیید یا رد صلاحیت نیست.

خضریان ادامه داد: این مساله به این دلیل رخ می‌دهد که این گروه‌های سیاسی و صاحبان تریبون، می‌خواهند که بار مشارکت را از روی دوش خود بردارند و بر دوش حکومت قرار دهند.

در ادامه این مناظره مصطفی کواکبیان با بیان اینکه معتقدم که اگر بگوییم در بعضی کشورها درصد مشارکت کمتر است دلیلش این است که آنها نظام انتخاباتی حزبی دارند، افزود: ما در اینجا با اعضا ائتلاف می‌کنیم که انتخابات برگزار شود، اما آنجا بعد از انتخابات ائتلاف را برگزار می‌کنند پس این چه مقایسه‌ای است که انجام می‌دهید؟

نماینده پیشین مجلس با انتقاد از مصوبه مجلس یازدهم در خصوص تغییر قانون انتخابات مجلس، گفت: بزرگترین ضربه به مشارکت پیش رو را همین آقایان در مجلس یازدهم زدند و یک پازلی را درست کردند که بیشتر از این نتیجه نمی‌دهد و موجب شدند تا از شش ماه پیش از انتخابات ثبت نام نامزدها صورت بگیرد و خیلی‌ها امکان ثبت نام پیدا نکردند.

مشارکت در انتخابات سه سطح دارد

خضریان در ادامه این مناظره با بیان اینکه مشارکت در انتخابات سه سطح دارد، یک حکومت، دوم مردم و سوم نیز سطح نخبگانی و گروه‌های سیاسی و احزاب، افزود: در سطح نخبگان باید به عدم مسؤولیت پذیری این بخش اشاره کرد، بد کارکردی، کج کارکردی، کم کارکردی و بی کارکردی نخبگان در زمان پذیرش مسؤولیت موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات بعدی کشور می‌شود. عموم مشکلات کشور از بی کارکردی و کم کارکردی نخبگان در زمان مسؤولیت است. نخبگان در خصوص کم کارکردی و بد کارکردی هیچ مسوولیتی قبول نمی‌کنند. عده‌ای وقتی در بالاترین سطوح مسوولیت قرار می‌گیرند، با بی‌مسوولیتی می‌گویند: کار دست ما نیست و اختیاری نداریم و همه چیز را با جایگاه‌های دیگر حواله می‌دهند. در چنین شرایطی باید پرسید مردم چرا باید دوباره رأی بدهند وقتی شما بی مسوولیت هستید؟

وی متذکر شد: علامه مصباح یزدی سال ۱۳۸۴ از آقای احمدی‌نژاد حمایت کردند و وقتی دیدند انحرافات فکری و سیاسی در دولت احمدی نژاد بروز کرده است، اولین کسی بودند که در حوزه‌های علمیه مقابل احمدی‌نژاد ایستادند و اساساً تشکیلات جبهه پایداری را مقابلش راه انداختند؛ یعنی نسبت به مردمی که به اعتبار ایشان به او رأی داده بودند، مسوولیت پذیر بود، اما آقای خاتمی در حالی که از دولت آقای روحانی حمایت کرده بود، وقتی آقای روحانی در سال ۱۳۹۸ پس از ایجاد هزینه‌های فراوان برای کشور که ناشی از بد کارکردی دولت وی بود و سپس با عدم مسوولیت پذیری بیان داشت خودم هم هم تازه جمعه فهمیده‌ام، چرا آقای خاتمی نیامد نسبت به دولتی که از آن حمایت کرده بود اعلام برائت کند؟ چرا کسی مسوولیت آن اقدامات و خون‌های ریخته شده را به عهده نگرفت؟

خضریان در بیان مثالی دیگر، ادامه داد: زمانی که فردی از جریان‌های سیاسی همسو با دولت گذشته همسر خود را می‌کشد، با این حال نخبگان و جریان سیاسی به جای دفاع از حقوق این زن، موضوع را به استخدام پرستو تقلیل می‌دهند، این رفتار متناقض باعث کاهش مشارکت می‌شود.

حسن روحانی اصلاح‌طلب نیست

در ادامه مناظره کواکبیان با بیان اینکه من مسوولیت هیچ مقامی را به عهده نمی‌گیرم، افزود: اصلاً حسن روحانی اصلاح‌طلب نیست. ما چون نامزد نداشتیم از حسن روحانی حمایت کردیم؛ اما چه کسی گفته ما نسبت به او مسوولیت داریم؟ شورای نگهبان همه را از دم رد کرده بود. شما مگر زمینه داده‌اید برای ظهور و بروز ما؟ یک جریانی در کشور وجود دارد که مشارکت حداقلی در آن مزه کرده است و مشارکت حداکثری را نمی‌خواهد. آقای مصباح می‌گوید که اصلاً مردم چه کاره هستند که بخواهند مشروعیت بخش باشند یا تعیین کننده باشند؟ ولی فقیه هر چه امر کنند همان است؛ تمام شد.

دبیرکل حزب مردم‌سالاری ادامه داد: من می‌گویم اصلاً تفکری درون دولت ما، درون مجلس ما وجود دارد که می‌گوید هر چه مشارکت پایین‌تر باشد به نفع ماست. در میان نامزدهای تهران هر چه با ذره‌بین هم بگردیم، اصلاح‌طلب پیدا نمی‌کنیم. بله مشارکت فقط رد صلاحیت‌ها نیست؛ این رد صلاحیت‌ها در انتخابات شاید ۱۵ درصد تأثیر دارد. بزرگترین ضربه، وضعیت معیشتی مردم است. آقای خضریان شما چند بار درباره‌ چای دبش صحبت کرده‌اید؟! این‌ها در قضیه شاسی بلندها افرادی که دریافت کردند که ان‌شاءالله آقای خضریان جزو آنها نباشد، ۷۰۰ میلیون تومان پول واریز کردند، در حالی که همان خودرو در بیرون سه میلیارد تومان است. یا در موضوع دیگر مجلس یازدهم با افزایش سن بازنشستگی، طبقه‌ کارگر را بدبخت کرد؛ یعنی کارگر جماعت تا آخر عمرش باید آنقدر کار کند تا بمیرد.

خضریان در واکنش به ادعای کواکبیان پیرامون دیدگاه‌های آیت‌الله مصباح یزدی در خصوص دیدگاه ایشان به انتخابات گفت: شما در جمع این دانشجویان ادعایی را مطرح کردید که ضرورت دارد برای اثبات آن ادعا، منبع آن را بفرمائید یا بپذیرید که حرف خلاف واقع زدید. ضمن اینکه بنده هم معتقدم موضوع شاسی بلندها موجب رانت برای عده‌ای شده است، اما عددی که اعلام کردید هم متأسفانه خلاف واقع است.

کلید مشارکت مردم در انتخابات، اعتماد عمومی است

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در ادامه با بیان اینکه کلید مشارکت مردم در انتخابات، اعتماد عمومی است، خاطرنشان کرد: عدم مسوولیت پذیری احزاب و گروه‌های سیاسی باعث آسیب رساندن به اعتماد عمومی می‌شود و اگر اعتماد عمومی آسیب ببیند، مشارکت مردم نیز کاهش پیدا می‌کند.

خضریان با اشاره به نقش نخبگان در ارتباط میان حکومت و مردم گفت: افزایش اعتماد میان مردم و حکومت توسط نخبگان می‌تواند در مشارکت تأثیرگذار باشد. یکی از کار ویژه‌های نخبگان و احزاب، بازسازی مداوم بین حکومت و خودشان و همچنین خودشان و حکومت است. همچنین میانجی‌گری میان مردم و حکومت یکی دیگر از کارویژه‌های گروه‌های سیاسی است.

نماینده تهران در مجلس یازدهم افزود: برخی نخبگان و احزاب در فضای سیاسی با یک خوانش رادیکال از مردم به حکومت و از حکومت به مردم باعث ایجاد فضای نامناسبی شده‌اند؛ به طوری که مدام از مردم پیش حکومت و از حکومت پیش مردم بدگویی می‌کنند. به طور مثال یک اقدام فردی از یک طبقه خاص را که در یک کنسرت بروز می‌کند، به کل جامعه تعمیم می‌دهند و تلاش می‌کنند بدون توجه به حضور گسترده مردم در مراسم‌های مذهبی اعم از حرم‌های مطهر، اعتکاف، نمازهای جماعت در مساجد، نمازهای جمعه، شب‌های قدر، هیئات مذهبی، جامعه را پیش چشم حکومت خراب کنند و از طرف دیگر یک عمل خطای یکی از کارگزاران و مسوولان نظام را بدون اشاره به این حجم از خدماتی که ارائه شده است، به کل سیستم تعمیم می‌دهند تا در نهایت مردم را به کل حکومت بدبین کنند.

خضریان ادامه داد: همین‌ها وقتی یک راهپیمایی بزرگی در روز عید غدیر برگزار می‌شود که بر مبنای شادی اجتماعی است، می‌بینید به آن نمی‌پردازند و وقتی هم که می‌پردازند تلاش می‌کنند با حاشیه‌سازی پیرامون آن، مانع دیده شدن اصل آن شوند. در حالی که می‌توانستند حتی این راهپیمایی را به نفع خودشان مصادره کنند. واقعیت این است که چنین افرادی نمی‌خواهند با افزایش اعتماد عمومی مشارکت را افزایش دهند. وقتی عمل یک جریان با ادعایش همخوانی ندارد، حالا صبح تا شب بروند در تلویزیون و رسانه‌ها و مطبوعات و بگویید آقا ما می‌خواهیم مشارکت افزایش پیدا کند، اما عمل آنها خلاف این را نشان می‌دهد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه کسانی که می‌خواهند در قانون باشند نه بر قانون، در قدرت باشند نه بر قدرت، ما به ازای قدرتی که حکومت به آنها عطا می‌کند وظیفه‌شان این است که اعتماد میان مردم و حکومت را افزایش و ترمیم کنند، بیان کرد: این شدنی نیست که در عین بهره‌مندی نخبگان و احزاب از مواهب حکومت، توأمان علیه آن اقدام کنند.

تلاش نخبگان باید در مسیر نفی سیاست‌ورزی رفاقتی و فامیلی باشد

وی ادامه داد: بخشی دیگر از تلاش جمعی نخبگان باید در مسیر نفی سیاست‌ورزی رفاقتی و فامیلی باشد، مردم از ما می‌پرسند که مکانیزم گزینش نخبگان در احزاب به چه شکلی است؟ در دولت‌ها به چه شکلی است؟ مرام نامه شایستگی و معرفی افراد به مردم از سوی گروه‌های سیاسی براساس شاخص‌ها برای انتخابات کجاست؟ مردم توزیع مناصب و توزیع منافع را می‌بینند. در دولت‌های مختلف هم دیدند. اگر سیاست‌ورزی رفاقتی و فامیلی نبود چرا فردی با مدرک کارشناسی از دانشگاه آب و برق شهید عباسپور و در جایگاه کارشناسی وزارت اطلاعات می‌بایست وزیر ارتباطات می‌شد و یا در همین دولت فرزند معاون اول رئیس جمهور با کدام صلاحیت‌های تخصصی و تجربی امکان فعالیت‌های اقتصادی را پیدا کرده است؟ باید از خودمان بپرسیم چرا مردم در چنین شرایطی باید به لیستی که از سوی احزاب و نخبگان برای مشارکت مردم در انتخابات معرفی می‌شود، اعتماد کنند و رأی دهند؟ این رفتار را با رفتار مقام معظم رهبری مقایسه کنید، ایشان فعالیت خویشاوندان خود را از مناسب دولتی منع کردند.

خضریان گفت: اصلاح چرخه گردش نخبگان در کشور یکی از راهکارهای افزایش مشارکت است، نظریه پردازی در فضای غیرواقعی و انتقاد از حکومت در همه شرایط رفتار درستی نیست علاوه بر این نخبگان در زمانی که رأی مردم همسو با آن‌ها نیست نباید آن‌ها را تمسخر کنند. این فرایند باید تغییر پیدا کند.

مجلس دهم، مجلس اصلاحات نبود

در ادامه مناظره مصطفی کواکبیان با بیان اینکه مجلس دهم مجلس اصلاحات نبود، ادامه داد: در مجلس دهم، ۷۰ نفر از نمایندگان که مستقلین ولایی و تربیت شده‌ آقای لاریجانی بودند، هر زمان که می‌خواستند به سمت اصولگرایان که ۱۰۰ نفر بودند می‌رفتند و اکثریت می‌شدند در حالی که ما ۱۰۵ نفر بودیم. البته در CFT و FATF و در برخی موارد گاهی با ما هماهنگ بودند. ضمن اینکه کسانی وزیر شده‌اند که حالیشون نمیشه وزارتخانه چیست؛ حالا شما آذری جهرمی را به رخ ما می‌کشید که اصلاح طلب هم نبود!

نماینده دوره دهم مجلس ادامه داد: قبلاً می‌گفتند «اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا» را اپوزیسیون خارجی درست کرده است، اما بعداً فهمیدیم که خود اصولگراها درست کرده‌اند. زیرا خودشان هیچ نفوذی در دولت نداشتند و می‌خواستند از نفوذ اصلاح‌طلبان هم جلوگیری کنند. من معتقدم آقایان شورای نگهبان در رد صلاحیت آقای روحانی حتماً سیاسی کاری کرده‌اند. اصلاً قانون این است کسی که در مجلس خبرگان بوده، نیاز به امتحان نیست. مدرکی که برای سخنان آقای مصباح یزدی دارم کتاب پاسخ استاد به جوانان پرسشگر است. ایشان نه رأی مجلس را نه هیچی را قبول ندارد. اصلاً عجیب است کسی بیاید بگوید آقای مصباح یزدی به رأی مردم اعتقاد داشت. ما به افراد گردشگر خارجی سیمکارتی می‌دهیم که فیلتر نیست اما برای مردم خودمان دسترسی نداریم. در رابطه با لایحه حجاب آقایان در مجلس چرا اصل هشتاد و پنجی کردند؟ هشتادی و پنجی یعنی مردم متوجه نشوند چه اتفاقی می‌افتد. ما در انتخابات، نیرویی در تهران نداریم، اما در شهرستان‌ها نیروهایی داریم. چه اشکالی دارد که ما هر جایی نیرویی داشته باشیم؟! پس معلوم است که ما تحریم انتخابات را قبول نداریم. در تأیید پزشکیان چرا خود رهبری باید دخالت کند؟ چرا اگر درست عمل نکرده بود در نهایت تأیید شد؟ خب الآن ایراد کار از شورای نگهبان است.

شورای نگهبان به نفع اصلاح طلبان عمل کرده است

خضریان در پاسخ به کواکبیان گفت: آقای پزشکیان را شورای نگهبان رد نکرده بود که شما مدعی ایراد شورا و تغییر نظرش شدید، بلکه ایشان را هیأت اجرایی استان رد کرده بود و اتفاقاً در شورا تأیید شد و این یعنی شورای نگهبان به نفع اصلاح طلبان عمل کرده است. اینکه آقای کواکبیان می‌گویند مجلس دهم اصلاح‌طلب نبوده بخشی از آن حرف درست است، اما آیا اصلاح طلبان قبل از انتخابات از برخی از آن افرادی که بعداً با آقای لاریجانی همراه شدند، حمایت کردند یا خیر؟ که جواب، بله است. آقای کواکبیان بپذیرید نتوانستید جمله دقیقی از علامه مصباح برای اثبات ادعایتان بیاورید و متأسفانه خلاف گفتید.

نماینده تهران در مجلس یازدهم در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص فضای مجازی و فیلترینگ گفت: با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد زندگی نسل جدید در فضای مجازی است، مگر می‌شود برای این فضا قانون‌گذاری نکرد در حالی که خود غرب هم این کار را انجام داده است. در فضای مجازی رها اگر کسی سرقت انجام دهد پلیس فتا نمی‌تواند آن را پیگیری کند. در حال حاضر صفحه‌ رهبر انقلاب را هم بسته‌اند؛ ممکن است دشمن یک روزی همه این فضای مجازی را روی کشور ما ببندد. پس ما باید بسترهای موازی با آن را آرام آرام شکل دهیم. ما می‌گوئیم کسب و کار در فضای مجازی وجود دارد. ما از یک کارگر مالیات می‌گیریم، اما از یک چهره در فضای مجازی که در آنجا خرید و فروش می‌کند یا تبلیغات انجام می‌دهد و میلیاردی پول در می‌آورد، هیچ مالیاتی گرفته نمی‌شود. چرا؟ چون آنجا رها است. اینها همه آن نکاتی است که قانون‌گذاری نیاز داشت. مجلس یازدهم به این موضوع ورود کرد؛ همان موقع که ورود کرد، برخی در رسانه‌ها به کذب گفتند این طرح برای فیلترینگ است. حالا سوال! آن طرح که هنوز تصویب نشده، اما فیلترینگ در حال انجام است. پس دیدید فیلترینگ نیازی به قانون گذاری جدید نداشت؟ اما حتماً باید برای مدیریت فضای مجازی در ابعاد گوناگون قانون‌گذاری کرد.