۱۲کیلومتر شبکه آبرستانی در اردستان اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این طرح در روستاهای نیسیان، مار، موغار، تلک آباد و رحمت آباد اجرا شده و ۲ هزار و ۶۰۰ متر توسعه شبکه در شهر اردستان، شهر مهاباد و روستای کچومثقال در حال انجام است.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۴۳۵ فقره انشعاب آب و ۴۵ فقره انشعاب فاضلاب در سطح شهرستان نصب شده است، همچنین حفر چاه دوم آب شرب شهر زواره با ۱۵ میلیارد ریال اعتبار در دست اجرا می‌باشد و برای لوله گذاری فاضلاب یکی از شهرک‌های اردستان بطول یک کیلومتر مناقصه برگزار شده است.

مدیر آب و فاضلاب اردستان بیان کرد: اجرای طرح تله متری یا مدیریت هوشمند و کنترل از راه دور در ۴ مخزن خط انتقال آب اصفهان به اردستان و ۲ ایستگاه آب اردستان با ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه از محل اعتبارات شرکت آب وفاضلاب در حال اجرا است و تا یک ماه آینده به بهره برداری می‌رسد و با اجرای این طرح حدود ۳۰ درصد دبی آب ارسالی به شهرستان افزایش خواهد یافت.

وی گفت: طرح مجتمع برزاوند هم در ۲ مرحله اجرا می‌شود که مرحله نخست آن از منطقه کوهپایه در حال انجام است و مرحله دوم تفاهمنامه بین آبفا، استانداری اصفهان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناحیه اردستان امضا شده با ابلاغ قرارداد عملیات اجرا آغاز می‌شود.