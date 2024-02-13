داور دیدار سپاهان و الهلال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داوران قضاوت‌کننده در مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد که داوران کویتی قضاوت بازی سپاهان ایران و الهلال عربستان را برعهده خواهند داشت.

قضاوت دیدار سپاهان ایران و الهلال عربستان بر عهده احمد العلی از کویت خواهد بود؛ عبدالهادی الانزی، احمد عباس و عمار اشکنانی از کویت نیز او را در امر قضاوت یاری خواهند کرد و عبداله جمالی از کویت نیز داور VAR است.

تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الهلال عربستان در چارچوب مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا روز پنج‌شنبه ۲۶ بهمن ماه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش‌جهان به مصاف یکدیگر خواهند رفت.