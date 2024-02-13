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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۲۶

داور دیدار سپاهان و الهلال مشخص شد

داور دیدار سپاهان و الهلال مشخص شد

اصفهان - قضاوت دیدار سپاهان و الهلال در مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا بر عهده داورانی از کشور کویت است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داوران قضاوت‌کننده در مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد که داوران کویتی قضاوت بازی سپاهان ایران و الهلال عربستان را برعهده خواهند داشت.

قضاوت دیدار سپاهان ایران و الهلال عربستان بر عهده احمد العلی از کویت خواهد بود؛ عبدالهادی الانزی، احمد عباس و عمار اشکنانی از کویت نیز او را در امر قضاوت یاری خواهند کرد و عبداله جمالی از کویت نیز داور VAR است.

تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الهلال عربستان در چارچوب مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا روز پنج‌شنبه ۲۶ بهمن ماه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش‌جهان به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

کد مطلب 6023536

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