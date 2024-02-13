به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ علی رزمجو عصر سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز پاسدار و جشن میلاد با سعادت حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام در حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام و روز پاسدار افزود: پاسداران انقلاب اسلامی تاکنون با ولایت مداری، ایثارگری، ازخودگذشتگی و جهاد فی سبیل الله قلههای بزرگی را فتح کردهاند.
فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر با بیان اینکه حرکت پاسداران انقلاب اسلامی به سمت قلههایی است که جغرافیای نبرد حق علیه باطل را مشخص میکند اذعان کرد: سبزپوشان حریم ولایت به طور شبانه روز تلاش میکنند تا از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن دفاع کرده و در مقابل دشمنان همراه با ایمان و اقتدار در صحنههای مختلف مبارزه کنند.
سرتیپ رزمجو پیکره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را جوشیده و برخواسته از مردم دانست و تصریح کرد: مردم داری، روح معنوی و برادری از شاکلههای اصلی یک پاسدار و عناصر تشکیل دهنده این نهاد مقدس محسوب میشود.
در پایان این مراسم باشکوه از خانوادههای شهید و پاسداران نمونه سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر به مناسبت میلاد با سعادت حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام و روز پاسدار تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
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