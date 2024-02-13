ضرورت کشت محصولات کم آب بر در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمیفرزاد ظهر سه شنبه در چهارمین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آبهای نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک با تبریک میلاد با سعادت و سراسر نور امامحسین (ع) و روز پاسدار، گفت: آب انفال است و متعلق به شخص و گروه خاصی نیست، همانطور که از گذشتگان به ما رسیده، آیندگان نیز باید بتوانند از منابع بهرهمند شوند.
وی با بیان اینکه باید به سمت اجرایی و عملیاتیکردن علم و دانش در تمام عرصهها به ویژه در حوزهی کشاورزی حرکت کنیم، ادامه داد: با توجه به وضعیت خشکسالی جغرافیایی و تغییر اقلیم، اگر آب به صورت بهینه مصرف نشود در سالهای آینده منابع آبی به اتمام خواهد رسید و مشکلات عدیدهای برای انسانها به وجود خواهد آمد.
قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه اکنون فرصت طلایی برای نجات آب از این بحران وجود دارد و باید با برنامهریزی صحیح و استفاده از علم، از این فرصت استفاده کنیم، افزود: کاشت محصولات پرآببر باعث هدر رفت و اتلاف بیرویه آب میشود و منابع آبی باید در مسیر کشت محصولات استراتژیک و کمآببر مصرف شود.
استاندار افزود: نخبگان و متخصصین باید برای آموزش و آگاهسازی کشاورزان و جامعهی مخاطب، برنامه داشته باشند.
وی ادامه داد: در استان همدان یکهزار و ۸۰۰ جاذبه تاریخی و گردشگری بینظیر و کمنظیر در جهان مانند غار آبی علیصدر و هگمتانهی تاریخی داریم و مسیر اقتصاد استان باید از حوزهی کشاورزی به سوی گردشگری و صنعت سوق پیدا کند.
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