احداث ۱۰۰ کیلومتر جاده دسترسی در طرح تأمین آب سیستان و زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی، عصر امروز سه شنبه در جریان بازدید وزیر نیرو از طرح تأمین آب سیستان و زاهدان، در جمع اصحاب رسانه، افزود: به منظور پیشبرد عملیات اجرایی طرح تأمین بخشی از آب شرب مورد نیاز ساکنان منطقه سیستان و شهر زاهدان از دشت‌های دارای پتانسیل آبی، ۱۰۰ کیلومتر جاده برای دسترسی به محل حفاری چاه‌ها و خطوط انتقال آب و برق احداث شده است.

وی با اشاره به حجم عملیات اجرایی طرح تأمین آب اضطراری سیستان و زاهدان گفت: تاکنون، عملیات حفر و تجهیز ۷۸ حلقه چاه، اجرای حدود ۱۰۰ کیلومتر خطوط انتقال آب و ۱۲۰ کیلومتر خط انتقال برق به اتمام رسیده است.

وی ادامه داد: به منظور اجرای طرح تأمین آب اضطراری سیستان و زاهدان از منطقه دشتک به میزان دو هزار لیتر در ثانیه شامل حفر و تجهیز چاه، اجرای خطوط انتقال آب، برق، ایستگاه پمپاژ و کارخانه آب شیرین کن، چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.