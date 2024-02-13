نمایش تاریخ هفت هزار ساله اردبیل در نمایشگاه گردشگری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمدی ادیب عصر سه‌شنبه در برنامه صباح‌الخیر شبکه العالم اظهار کرد: علاوه بر استان‌ها و بخش خصوصی گردشگری داخل کشور، بیش از ۱۱ کشور خارجی در نمایشگاه گردشگری حضور دارند و از بیش از ۶۰ کشور بازدیدکننده در این نمایشگاه حاضر هستند که فرصت خوبی برای ارائه ظرفیت‌های استان اردبیل است.

وی افزود: استان اردبیل به گواه باستان‌شناسان بیش از هفت هزار سال قدمت دارد و جاذبه‌های تاریخی مانند دو اثر ثبت جهانی، سه پایگاه ملی و بیش از هزار اثر ثبت ملی یکی از ظرفیت‌های مهم استان اردبیل در حوزه گردشگری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل تاکید کرد: کوه سبلان، طبیعت دامنه آن و آب‌های گرم و سرد معدنی دامنه سبلان که موجب استفاده درمانی مردم از این آب‌ها و تأسیس مجتمع‌های آب‌درمانی متعدد شده نیز گوشه‌ای از جاذبه‌های طبیعی استان است که در نمایشگاه گردشگری تهران معرفی می‌شوند.

محمدی ادیب ادامه داد: زندگی عشایری و رواج زندگی سنتی وجه تمایز استان اردبیل است که انواع صنایع‌دستی از جمله بافته‌های داری گلیم، ورنی و جاجیم نیز از دل زندگی عشایری پدید آمده‌اند که مورد توجه گردشگران قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: ارائه ظرفیت‌های گردشگری استان اردبیل در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران تا ۲۶ بهمن ماه ادامه دارد و علاقمندان می‌توانند از غرفه استان اردبیل در سالن شماره ۴۱ بازدید کنند.