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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۴۸

مدیرکل میراث‌فرهنگی اردبیل عنوان کرد؛

نمایش تاریخ هفت هزار ساله اردبیل در نمایشگاه گردشگری تهران

نمایش تاریخ هفت هزار ساله اردبیل در نمایشگاه گردشگری تهران

اردبیل - مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: اردبیل تاریخ هفت هزارساله خود را در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمدی ادیب عصر سه‌شنبه در برنامه صباح‌الخیر شبکه العالم اظهار کرد: علاوه بر استان‌ها و بخش خصوصی گردشگری داخل کشور، بیش از ۱۱ کشور خارجی در نمایشگاه گردشگری حضور دارند و از بیش از ۶۰ کشور بازدیدکننده در این نمایشگاه حاضر هستند که فرصت خوبی برای ارائه ظرفیت‌های استان اردبیل است.

وی افزود: استان اردبیل به گواه باستان‌شناسان بیش از هفت هزار سال قدمت دارد و جاذبه‌های تاریخی مانند دو اثر ثبت جهانی، سه پایگاه ملی و بیش از هزار اثر ثبت ملی یکی از ظرفیت‌های مهم استان اردبیل در حوزه گردشگری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل تاکید کرد: کوه سبلان، طبیعت دامنه آن و آب‌های گرم و سرد معدنی دامنه سبلان که موجب استفاده درمانی مردم از این آب‌ها و تأسیس مجتمع‌های آب‌درمانی متعدد شده نیز گوشه‌ای از جاذبه‌های طبیعی استان است که در نمایشگاه گردشگری تهران معرفی می‌شوند.

محمدی ادیب ادامه داد: زندگی عشایری و رواج زندگی سنتی وجه تمایز استان اردبیل است که انواع صنایع‌دستی از جمله بافته‌های داری گلیم، ورنی و جاجیم نیز از دل زندگی عشایری پدید آمده‌اند که مورد توجه گردشگران قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: ارائه ظرفیت‌های گردشگری استان اردبیل در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران تا ۲۶ بهمن ماه ادامه دارد و علاقمندان می‌توانند از غرفه استان اردبیل در سالن شماره ۴۱ بازدید کنند.

کد مطلب 6023618

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