نخست وزیر استونی در فهرست افراد تحت تعقیب روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، نبیلا مصرعلی، سخنگوی روابط خارجی اتحادیه اروپا، گفت که مقامات اتحادیه اروپا از گزارش‌هایی مبنی بر قرار گرفتن کایا کالاس، نخست وزیر استونی در فهرست تحت تعقیب روسیه مطلع هستند.

پیش از این، وزارت کشور روسیه حکم بازرسی علیه کایا کالاس، نخست وزیر استونی را صادر کرد و او را در فهرست تحت تعقیب قرار داد. در این مدت، این وزارتخانه دقیقاً ماده جنایی که بر اساس آن نخست وزیر استونی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت، بود را مشخص نکرد. اما ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در مورد تصمیم وزارت کشور اظهار نظر کرد و نیاز به پاسخگویی به جنایات مرتکب شده مرتبط با فاشیسم و نازیسم را یادآور شد.

موزه نظامی استونی پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد بقایای سربازان شوروی را دوباره دفن کند تا راهروی منتهی به بنای یادبود شوالیه‌های استونیایی در گورستان نظامی را بازسازی کند.