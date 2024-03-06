به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه حکم دیوان کیفری بین‌المللی درباره فرماندهان ارشد نظامی این کشور را فاقد اعتبار دانست.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین روزچهارشنبه اعلام کرد که حکم دادگاه کیفری بین‌المللی برای بازداشت فرماندهان ارشد نظامی روسیه بی‌اثر است، زیرا مسکو دادگاه مستقر در لاهه را به رسمیت نمی‌شناسد.

سخنگوی کرملین افزود که روسیه یکی از طرف‌های اساسنامه رم نیست که در ابتدا دادگاه کیفری بین‌المللی را تأسیس کرد و به همین دلیل اختیارات دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد.

پسکوف یادآور شد که این اولین حکم دادگاه بین المللی کیفری نیست که علیه مقامات روسی وضع می شود.

دیوان بین‌المللی کیفری روز گذشته در حکم جدید برای سرگئی ایوانوویچ کوبیلاش، ژنرال روس دستور بازداشت صادر کرد. کوبیلاش در زمان ارتکاب به جنایات مورد ادعا، فرماندهی واحد هوانوردی دوربرد نیروی هوافضای مسکو را برعهده داشت.

دیوان کیفری بین‌المللی همچنین حکم بازداشت دریادار ویکتور کینولایِویچ سوکولوف را که فرماندهی ناوگان دریای سیاه نیروی دریایی روسیه را برعهده داشت، صادر کرده است. در این حکم آنها به مداخله مستقیم در جنایت جنگی و حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی و آسیب مفرط به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی، متهم شده‌اند.

دیوان بین‌المللی در مارس ۲۰۲۳ برای پوتین حکم بازداشت صادر کرد.