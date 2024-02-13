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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۴۷

رییس دانشگاه علوم پزشکی یزد:

بزرگترین رویداد آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد رقم خورد

بزرگترین رویداد آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد رقم خورد

یزد- رییس دانشگاه علوم پزشکی یزد از وقوع بزرگترین رویداد آموزشی سال ۱۴۰۲ در دانشگاه علوم پزشکی یزد خبر داد.

سید مهدی هاشمی باجگانی در گفتگو با خبرنگار مهر از مهمترین دستاوردهای معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد به اخذ مجوز پذیرش دستیار در رشته جراحی مغز و اعصاب اشاره کرد.

وی بیان کرد: کسب مدال طلای گروهی حیطه آموزش پزشکی در چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و اخذ مجوز پذیرش دانشجو در شته های نانوفناوری و سلامت در بلایا در مقطع کارشناسی ارشد از دیگر دستاوردهای آموزشی دانشگاه است.

هاشمی باجگانی همچنین اخذ تاییدیه تمامی مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه برای اعتباربخشی برنامه پزشک عمومی برای مدت دو سال را از دستاوردهای علمی این دانشگاه در سال جاری برشمرد.

کد مطلب 6023690

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