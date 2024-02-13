عزیزالله سیفی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نمایشگاه بین المللی گردشگری در تهران، به منظور معرفی ظرفیتهای گردشگری یزد، سالن بزرگی اختصاص یافته و ادارات، نهادها و بخش خصوصی استان که در راستای توسعه گردشگری فعالیت دارند در این نمایشگاه غرفه برپا کردهاند تا به معرفی یزد و ظرفیتهای گردشگری آن بپردازند.
وی افزود: لوح ثبت یزد به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو مجمع گفتگوهای آسیا (ACD) از سوی دبیرکل مجمع به مهران فاطمی استاندار یزد اهدا شد و در آئین افتتاحیه این نمایشگاه حجتالاسلام رئیسی رئیس جمهور، دبیرکل سازمان جهانی گردشگری و جمعی از مدیران و مسؤولان و رؤسای نمایندگیهای خارجی مقیم تهران و استانداران سراسر کشور حضور داشتند.
سیفی ادامه داد: مجمع گفتوگوهای آسیا یک سازمان دولتی بینالمللی پایهگذاریشده در ۱۸ ژوئن ۲۰۰۲ است که از اهداف اصلی این اتحادیه اقتصادی اوراسیا، شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس، انجمن ملل آسیای جنوب شرقی و اتحادیه همکاریهای منطقهای جنوب آسیا بوده است.
رییس شورای شهر یزد عنوان کرد: در واقع گردشگری یزد و نقش توریستم در استان یزد در راستای فعالیتهای اقتصادی میتواند مؤثر باشد و فعالان این حوزه نیز با حضور خود در نمایشگاه میتوانند در این زمینه و حوزههای سرمایهگذاری فعالیت کنند ناگفته نماند که یزد در سال ۲۰۲۴ به عنوان پایتخت گردشگری عضو مجمع گفتگوهای آسیا انتخاب شد.
وی با اشاره به حضور یزد در هفدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع وابسته به آن گفت: این نمایشگاه از ۲۳ بهمن ماه در تهران شروع به کار کرده و تا ۲۶ بهمنماه برپاست.
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