جشنواره دانش آموزی«فصل مشارکت»در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره دانش آموزی ««فصل مشارکت»» ‌در آستانه انتخابات ۱۱ اسفند در زنجان با مشارکت سپاه استان، اداره کل آموزش و پرورش، بسیج دانش آموزی استان و مؤسسه‌های قلم جوان و دعوه الحسین برگزار می‌شود.

جشنواره «فصل مشارکت» در محورهای آثار مکتوب شامل خاطره نویسی، داستان کوتاه، نوشت خلاق، سرنوشت و در بخش آثار تجسمی در قالب عکاسی، نقاشی و طراحی است.

همچنین بخش رادیویی در جشنواره دانش آموزی «فصل مشارکت» طراحی شده که شرکت کنندگان می‌توانند آثار خود را در قالب پادکست به این جشنواره ارسال کنند.

دانش آموزان مقاطع تحصیلی ابتدایی و اول و دوم متوسطه جامعه هدف جشنواره دانش آموزی «فصل مشارکت» هستند.

این جشنواره در ریز موضوعاتی شامل تمثیلات انتخاباتی تشبیهات جالب و معنادار) - نقش دانش آموزان در مشارکت عمومی، برندگان واقعی مشارکت پر شور؟، نقش رأی در موازنه قدرت ملی انتخابات ضامن پیشرفت برگزار می‌شود.

دانش آموزان علاقمند به شرکت در این جشنواره می‌توانند از ۲۴ بهمن تا اول اسفند با مراجعه به کانال جشنواره دانش آموزی «فصل مشارکت» در سال به آدرس CDNG--۱۴۰۲ اطلاعات بیشتر و نحوه ارسال آثار را مطلع شوند.

به برگزیده گان سطح یک این جشنواره در مجموع ۸۰ میلیون ریال جایزه نقدی به همراه لوح یادبود اهدا خواهد شد.