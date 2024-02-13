به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: نمایشگاه مد و لباس فجر با عنوان «کُلِنجَه» در خرمآباد افتتاح میشود.
وی افزود: این نمایشگاه باهدف ترویج فرهنگ استفاده از پوشاک ایرانیاسلامی از ۲۶ بهمن ساعت ۱۰ صبح به مدت سه روز پذیرای علاقهمندان و عموم مردم خواهد بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با بیان اینکه حجاب و عفاف یکی از شاخصها و ویژگیهای برتر بانوان است که در دین مبین اسلام نیز مورد تأکید قرار دارد، افزود: نمایشگاه مد و لباس لرستان در راستای زیست عفیفانه و ارائه پوشاک باکیفیت و متناسب بافرهنگ اصیل ایرانیاسلامی برپا میشود.
روانشاد با اشاره به اینکه ۱۵۰ اثر از فعالان مد و لباس استان در این نمایشگاه ارائه میشود، بیان کرد: نمایشگاه جنبی طراحی تاپستری، صنایعدستی مرتبط با پوشاک و تزئینات لباس نیز در کنار نمایشگاه برپا میشود.
وی گفت: آثاری که در این نمایشگاه عرضه میشوند شامل پوشاک محلی و سنتی، پوشاک عفاف و حجاب و لباسهای بهروزآوری شده با الهام از موضوعات ایرانیاسلامی است که با انواع تکنیکها اجرا شدهاند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، گفت: این نمایشگاه با همکاری این اداره کل، شورای فرهنگ عمومی استان، انجمن مد و لباس استان و دانشکده فنی حرفهای دختران خرمآباد برپا میشود.
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