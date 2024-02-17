ذخایر انقلاب در پای صندوق رای/ایران اسلامی در اوج اقتدار است

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - بابک آدیگوزلی؛ یکی از مهم‌ترین و مشهورترین ایل‌های کشور، عشایر شاهسون هستند که در واقع گروهی از ایل‌های آذربایجانی به شمار می‌روند و در منطقه دشت مغان و اردبیل زندگی می‌کنند.

ایل شاهسون سومین ایل بزرگ کشور است که دارای سابقه و دیرینه درخشان در تاریخ کشور عزیزمان دارند که در عرصه‌های مختلف توانمند و در صف دفاع و پشتیبانی از انقلاب حضور دارند، همواره در مسیر دفاع از انقلاب و خط ولایت حاضر شده و روحیه مقاوم و شجاعت بی‌نظیر خود را در دفاع از این مرز و بوم نشان دادند.

عشایر ذخایر انقلاب و مملکتند؛ این جمله‌ای است از امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی که آمد تا حق مستضعفین را از مستکبرین بگیرد و عشایر، یکی از همان اقشار مستضعف بودند، که امام امت آنان را ذخیره انقلاب و مملکت خواندند.

عشایر همیشه و در همه حال از امام پیروی کردند و به عنوان یکی از مهمترین پشتوانه‌های انقلاب هنوز هم در رکاب انقلاب و رهبری امام خامنه ای هستند.

عشایر ذخایر انقلاب هستند و هرجا انقلاب به وجود با برکت آنها در بسترهای امنیتی، دفاعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیاز داشت اینها پای کار بودند و تو دهنی محکمی در این ۴۵ ساله به همه افرادی که دنبال تفرقه و انشقاق بین اقوام، مذاهب، ایلات و طوایف بودند، زدند.

اکنون که در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری جمعه ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ که در سراسر کشور برگزار می‌شود هستیم مردم ولایی و انقلابی شهرستان پارس آباد باحضور پرشکوه خود با امام و آرمان‌های شهدا تجدید میثاق خواهند بست و اوج اقتدار ایران اسلامی را ثابت می‌کنند.

دشمن از حضور پرشور مردم در انتخابات وحشت دارد

امام جمعه شهرستان پارس آباد در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عشایر مغان نفوذ ناپذیر هستند و دشمن هرگز نتوانسته است آنان را از حرکت در خط ولایت و عشق به وطن بازدارد.

حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی گفت: عشایر گروهی پیشرو در حفظ دستاوردهای انقلاب هستند و هر زمان که لازم بوده در صحنه دفاع از ارزش‌های انقلاب حاضر بوده‌اند.

امام جمعه شهرستان پارس آباد با اشاره به اینکه حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رأی جهاد فی سبیل الله است، افزود: انتخابات یک وظیفه ملی و دینی بوده و باید به مظهر قدرت ملی تبدیل شود و مشارکت مردم در این انتخابات باید حداکثری با رقابت سالم و انتخاب درست و با امنیت سالم برگزار شود.

حجت الاسلام باقری بنابی با اشاره به اینکه دشمنان انقلاب از حضور پرشور مردم در انتخابات وحشت دارند و به هر نحوی در تلاش برای دلسرد کردن مردم از انتخابات هستند، خاطرنشان کرد: انتخابات مظهر اقتدار نظام جمهوری اسلامی است و مشارکت حداکثری در انتخابات ایران را قوی می‌کند و باعث ترس و هراس دشمنان می‌شود.

انتخابات یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی کشور بوده و حضور حداکثری و پرشور پای صندوق‌های رأی سرنوشت ملت را رقم می‌زند و همه در این مشارکت سیاسی سهیم هستند.

سلامت، رقابت، امنیت و مشارکت از راهبردهای مهم انتخابات بوده که همواره مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند. اسفند امسال، ماه انتخاب‌های سرنوشت ساز است تا طرح و نقشی نو بر پرده سیاست ایران زمین در اندازد.

۱۸۷ هزار نفر واجد شرایط در حوزه انتخابیه شهرستان های پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز

جابر جهان بین فرماندار شهرستان پارس آباد با بیان اینکه حضور پرشور مردم در انتخابات تضمین کننده اقتدار کشور است، تاکید کرد: قطعاً با حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی، دشمنان را از نیل به اهداف شوم خود، مأیوس و نامید، خواهند کرد.

رئیس مرکز حوزه انتخابی شهرستان‌های پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز، گفت: حوزه‌های انتخابیه شهرستان‌های پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز ۲۴۰ هزار نفر جمعیت دارند که از این تعداد بالغ بر ۱۸۷ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند.

جهان‌بین از پیش بینی ۲۷۶ شعبه اخذ رأی در سطح سه شهرستان‌های پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز خبر داد و گفت: ۱۸۳ شعبه ثابت و ۹۳ شعبه اخذ رأی سیار خواهد بود.

در روزهای نزدیک به انتخابات، تب‌وتاب انتخاباتی در شهرستان پارس آباد به اوج رسیده و مردم در حال بحث و تبادل‌نظر پیرامون مناظرات انتخاباتی هستند.

یک شهروند رأی اولی پارس آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بی صبرانه منتظر ۱۱ اسفند روز انتخابات هستم تا با رأی دادن در سرنوشت کشورم سهیم باشم.

امیرحسین شهروند رأی اولی دیگر پارس آبادی با اشاره به اینکه رأی اولی‌ها پشتوانه نظام هستند وسرنوشت کشور به دست جوانان رقم می‌خورد، گفت: با شرکت در انتخابات و حضور پای صندوق‌های رأی آینده ایران عزیزمان را خومدمان رقم می‌زنیم و اجازه نمی‌دهیم دشمن ذره‌ای در سرنوشت کشور ما دخالت و مسیرمان را از انقلاب جدا کند و با حضور حداکثری در انتخابات تمام توطئه‌ها و تبلیغات منفی دشمن را در نطفه خفه خواهیم کرد.

دختر دانشجویی از پارس آباد در پاسخ به خبرنگار مهر که پرسید آیا در انتخابات شرکت می‌کنید، عنوان کرد: با افتخار در انتخابات شرکت کرده و رأی می‌دهم چون یک ایرانی و عضوی از این جامعه هستم و عزت و شرف من ایران است و می‌خواهم با رأی دادن و شرکت در انتخابات، آینده خود را بسازم و خودم را مسؤول دفاع از خون شهیدان و کشورم می دانم.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعه ۱۱ اسفند ماه مردم شهرستان پارس آباد همزمان با سراسر کشور با حضور در پای صندوق‌های رأی نماینده خود برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری را انتخاب خواهند کرد.