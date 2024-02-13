تلاش دشمنان برای عدم شکوفایی ظرفیت های اقتصادی ایران و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، در نخستین برنامه از سفرش به عراق، امروز سه‌شنبه (۲۴ بهمن) طی مراسمی با جمعی از ایرانیان مقیم عراق، دیدار و گفت‌وگو کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این مراسم ضمن تبریک سوم شعبان سالروز ولادت باسعادت سرور و سالار شهیدان و اسوه آزادگان جهان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و همچنین اعیاد شعبانیه، اظهار کرد: زیارت امام حسین (ع) یکی از شاخص‌ترین و ارزنده‌ترین اعمال عبادی است؛ روایاتی وجود دارد که طبق آنها دعا در زیر قبّه و گنبد امام حسین (ع) مستجاب است. شما ایرانیان که توفیق حضور و اقامت در عراق را دارید، این مزیت را قدر بدانید و از برکات همجواری با مضاجع شریف آل‌الله، پیوسته و مستمراً مستفیض شوید.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مسائل و مشکلاتی که از سوی ایرانیان مقیم عراق در جریان این نشست مطرح شد، گفت: من برای رفع مسائل و مشکلات شما ایرانیان مقیم عراق، چهار راهکار را ارائه می‌دهم؛ نخست آنکه این مسائل و مشکلات را در شوراهای عالی و مجامعی که به عنوان رئیس قوه قضائیه در آنها عضویت دارم، به فراخور مرتبط بودن، طرح می‌نمایم؛ دوم آنکه کارگروه و کمیته مشترکی را با نمایندگانی از شما ایجاد کنیم و در جهت رفع این مشکلات گام برداریم؛ سوم آنکه سفارت ایران در عراق و یا رایزنی فرهنگی ایران در این کشور نماینده‌ای را برای رفع مشکلات شما به ایران بفرستد و چهارم آنکه خودِ من به عنوان رئیس قوه قضائیه فرد حقوقدانی را مسئول احصاء و اولویت‌بندی و رفع مسائل و مشکلات شما کنم. علی‌ایحال ظرف ۲ الی سه ماه باید کارهای کارشناسی این راهکارها صورت گیرد و راهکارها در مدار عملیاتی شدن قرار گیرند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: نسبت به اجرایی شدن وعده‌ای که به شما می‌دهم، مقیّد هستم؛ نباید به گونه‌ای باشد که پس از گذشت ۶ ماه، شما بگویید رئیس قوه قضائیه کشورمان به عراق آمد و نشست و دیداری برگزار شد اما هیچکدام از راهکارها برای رفع مسائل عملیاتی نشد.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله «امنیت» و تأثیری که این مقوله بر سایر شؤون و ساحت‌های زندگی بشری دارد، گفت: «امنیت» مقوله بسیار مهمی است اگر امنیت نباشد، اقتصاد و فرهنگ هم ضربه خواهند خورد؛ امروز ایران و عراق درصدد هستند برای یکدیگر «امنیت پایدار» ایجاد کنند و در این مسیر قدم به قدم جلو می‌روند؛ باید توجه داشت که امنیت ایران و عراق به هم گره خورده است چرا که عراق بیشترین و طولانی‌ترین مرز را با ما دارد.

قاضی‌القضات مقوله «فرهنگ» را هم از جمله مقولات بسیار مهم و اثرگذار در زیست بشری دانست و گفت: «فرهنگ» باید در همه موضوعات و مقولات جریان و سَریان داشته باشد؛ نباید «فرهنگ» را در هیچ مقوله‌ای نادیده گرفت؛ حتی اگر می‌خواهیم امنیت پایدار داشته باشیم و امنیت خود را تحکیم کنیم نیز باید به مقوله «فرهنگ» اهتمام و توجه بسیار داشته باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه ضمن تبیین و تشریح اهمیت مقوله «اقتصاد» و ظرفیت‌های بالای اقتصادی دو کشور ایران و عراق، بیان داشت: امروز تلاش دشمنان معطوف به آن است که ظرفیت‌های اقتصادی بالای دو کشور ایران و عراق و تعاملات اقتصادی دو کشور، برجسته و شکوفا نشود؛ دشمنان برای ضربه زدن به پیشرفت‌های علمی و اقتصادی دو کشور ایران و عراق در طول سال‌های اخیر اقدامات شرارت‌آمیز و توطئه‌گرانه بسیاری را تدارک دیدند و حربه‌هایی نظیر ترور دانشمندان و یا آسیب رساندن به زیرساخت‌ها را در دستور کار قرار دادند؛ البته ملت ایران بواسطه بهره‌مندی از نعمت رهبری بصیر و حکیم و مردم‌مدار، امروز روی پای خود ایستاده است و عزت و اقتدار فراوان دارد.

رئیس قوه قضائیه افزود: مقام معظم رهبری بر حل مسائل اقتصادی تأکیدات فراوانی دارند و جهت‌گیری‌های ایشان در شعارهای سال نیز مؤید این امر است؛ ما در داخل بنا بر تأکیدات رهبر معظم انقلاب، بر حمایت از فعالان بخش خصوصی که درصدد فعالیت سالم و مولّد اقتصادی هستند متمرکز شده‌ایم و درصدد رفع موانع تولید و کسب و کار هستیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به انعقاد توافقنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های همکاری‌های حقوقی و قضائی میان ایران و عراق، اظهار کرد: ما چهار توافقنامه حقوقی و قضائی و چندین یادداشت تفاهم با عراق منعقد کرده‌ایم و پیگیر هستیم که این توافقنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها به صورت تمام و کمال عملیاتی شوند؛ البته پس از سفر اردیبهشت ماه رئیس شورای‌عالی قضائی عراق به ایران نیز، کمیته‌های تشکیل شده میان دو کشور در زمینه‌های حقوقی و قضائی فعال‌تر شده‌اند.

رئیس عدلیه در ادامه به تبیین و تشریح نقش برجسته شهیدان سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت برای دو ملت ایران و عراق و سراسر منطقه، پرداخت و یاد و خاطره این دو سردار شهید محور مقاومت و همرزمان‌شان را گرامی داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین ضمن اشاره به نقش نیروهای حشدالشعبی در تأمین امنیت و اقتدار برای ملت عراق، از مواضع مطلوب مردم و دولت عراق در بزنگاه‌هایی نظیر «هتک حرمت قرآن کریم» و «جنایات سبعانه صهیونیست‌ها در غزه» تقدیر کرد و مهمان‌نوازی عراقی‌ها در پذیرایی و استقبال از زوار اربعین را ستود.

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