سرمایه گذاری سفارت ژاپن برای تامین آب ۱۵۰۰ نفر در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، این واحد آب شیرین کن با ظرفیت تولید ۲۰۰ مترمکعب در شبانه روز و با اعتبار سرمایه گذاری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال با همکاری مشترک شرکت آب، برق و تاسیسات قشم و سفارت ژاپن فعالیت خود را آغاز کرد.

توسکادا تاماکی، سفیر ژاپن در جمهوری اسلامی ایران نیز در این برنامه گفت: همراهی و تلاش های جامعه محلی جزیره قشم بویژه ساکنان روستای دوستکو مهمترین عاملی است که موجب پیشرفت جزیره قشم را فراهم کرده و کشور ژاپن سهم اندکی در این پیشرفت داشته است.

وی ادامه داد: این پروژه بخشی از کمک های بلاعوض انسانی ژاپن است که دو ویژگی مهم دارد، نخست اینکه این پروژه به تقاضای جامعه محلی با دسترسی آنها انجام شده و ویژگی دیگر اینکه این پروژه به موضوع امنیت انسانی در جهان کمک می کند.

سفیر ژاپن در جمهوری اسلامی ایران در پایان خاطرنشان کرد: این پروژه به واسطه تلاش و زحمات مردم روستای دوستکو و سایر اعضای جامعه محلی جزیره قشم به نتیجه رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب، برق و تاسیسات قشم در این مراسم گفت: برای احداث آب شیرین کن ساحلی دوستکو، ۳۵۰۰ متر شبکه آب ورودی و احداث سازه ساختمانی به وسعت ۱۰۰ مترمربع با ثبت ۱۳۵ هزار نفر ساعت کار شبانه روزی و جهادی اجرایی شده است.

شهرام داوری اظهار کرد: طراحی، اجرا و راه اندازی این مجموعه در دوره زمانی کمتر از ۶ ماه، توسط مهندسان و متخصصان بومی جزیره جهانی قشم با بهره مندی از روزآمدترین فناوری نمک زدایی آب دریا به روش اسمز معکوس (RO) انجام شده است.

وی ادامه داد: شرکت آب، برق و تاسیسات قشم به نمایندگی از سازمان منطقه آزاد قشم برای کاهش تنش آبی در جزیره قشم تلاش های زیادی انجام داده و امیدوار هستیم در آینده جشن رفع تنش آبی در غرب جزیره گرفته شود.

مدیرعامل شرکت آب، برق و تاسیسات قشم با قدردانی از همراهی مردم نجیب جزیره قشم در مسیر اجرای این پروژه، خاطرنشان کرد: مسیرهای جدیدی از جمله استفاده از توان خیران و همچنین جلب همکاری با سایر کشورهای جهان برای رفع تنش آبی در جزیره قشم آغاز شده است و امیدوار هستیم در آینده نزدیک نتایج مثبت آنها برای ساکنان جزیره قشم باشیم.

سعید اکبریان، معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این مراسم با بیان اینکه ایران و ژاپن مجموعه ای از شباهت های فرهنگی و اجتماعی فراوانی دارند، اظهار کرد: موضوع مدیریت منابع آبی در دنیای امروز چالش های بسیار زیادی را ایجاد کرده است. آنچه اهمیت دارد توسعه متوازن و مدیریت منابع موجود به سود تمامی ساکنان جهان است.

وی تصریح کرد: امروز با اشتراک گذاری دانش و تکنولوژی توسط کشور ژاپن زیرساخت مناسبی برای تامین منابع آبی در غرب جزیره ایجاد شد و امیدوار هستیم در شرایطی با تنش آبی مواجه هستیم، با برنامه ریزی و استفاده بهینه از منابع آبی موجود، شاهد رفع این چالش در جزیره جهانی قشم باشیم.

شیخ محمد علی امینی، از علمای دینی اهل تسنن جزیره قشم نیز در این مراسم گفت: تقارن راه اندازی آب شیرین کن با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و میلاد با سعادت امام حسین (ع) اتفاق مبارکی برای ساکنان روستاهای غربی جزیره قشم رقم زده است.

وی در پایان با بیان اینکه در میان مشکلات روستاهای غرب جزیره دو مساله تامین و توزیع آب سالم و بحث راه ها، دارای اولویت برای حل هستند؛ افزود: فرهنگ سازی و آموزش برای مصرف بهینه آب نیز یکی از موضوعات دارای اهمیت است که باید مورد توجه تمامی ساکنان جزیره قشم بویژه روستاهایی که دارای مشکل کم آبی هستند قرار بگیرد.

گفتنی است؛ روستای دوستکو در منتهی الیه غرب جزیره جهانی قشم واقع شده و پیش از بهره برداری از این واحد آب شیرین کن بطور متوسط هر ۹۰ روز از نعمت آب آشامیدنی برخوردار بودند.