۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در یزد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباسعلی بهدانی فرد به رسانه ها گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی هنگام گشت زنی و کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه نفتکش اسکانیا مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از بازرسی از این تریلی نفتکش ۳۰ هزار لیتر گازوئیل که بدون مجوز قانونی و به صورت قاچاق حمل می شد را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد با بیان اینکه محموله سوخت کشف شده از شهرهای مرکزی بارگیری و به مقصد جنوب شرق کشور حمل می شد، عنوان کرد: در این زمینه یک متهم دستگیر و به مراجع قانونی معرفی شد.

کشف تریاک با کار اطلاعاتی یزد و خراسان رضوی

فرمانده انتظامی استان یزد همچنین از کشف ۶۶ کیلوگرم تریاک به دنبال کار مشترک پلیس یزد و خراسان رضوی خبر داد.

بهدانی فرد عنوان کرد: در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی پلیس مبارزه با موادمخدر استان خراسان رضوی مبنی بر انتقال مواد افیونی از مرزهای شرقی به مرکز کشور، بررسی این موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با موادمخدر استان یزد قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان یزد با رصد اطلاعاتی، یک دستگاه اتوبوس اسکانیا را شناسایی و در زمان رسیدن خودرو به ایستگاه بازرسی شهید مدنی آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد عنوان کرد: ماموران در بازرسی از اتوبوس ۶۶ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک را کشف و یک قاچاقچی را نیز دستگیر و به دادسرا معرفی کردند.