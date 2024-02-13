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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۳۹

استاندار گلستان:

کاندیداهای انتخابات نباید به مردم از اختیارات وعده دهند

کاندیداهای انتخابات نباید به مردم از اختیارات وعده دهند

گرگان- استاندار گلستان گفت: کاندیداهای انتخابات نباید به مردم برنامه های خارج از اختیارات وعده دهند.

به گزارش خبرنگار مهر همایش نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گلستان پیرامون نحوه تبلیغات انتخابات با حضور استاندار گلستان عصر سه شنبه برگزار شد.

علی محمد زنگانه اظهار کرد: تحقق راهبردهای چهارگانه رهبر معظم انقلاب در انتخابات چون رقابت، سلامت، امنیت و مشارکت جزو محورهای اصلی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کاندیداهای انتخابات نباید به مردم برنامه‌های خارج از اختیارات وعده دهند، افزود: دیوار نویسی، تخریب آثار تبلیغاتی سایر نامزدها و سایر موارد تخلف محسوب می‌شود.

استاندار گلستان با اشاره به اینکه باید به مردم اطمینان دهیم که رأی آنها امانت است و از آن محافظت می‌شود، گفت: همان گونه که مردم استان گلستان در انتخابات‌های گذشته بیشترین مشارکت را داشته‌اند امید است شاهد حضور حداکثری آنها در روز انتخابات باشیم.

در گلستان ۳۰۶ نامزد انتخابات در ۶ حوزه انتخابیه برای ۷ کرسی مجلس شورای اسلامی طی روزهای ۳ تا ۹ اسفند ۱۴۰۲ با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

کد مطلب 6023838

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