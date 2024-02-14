به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به حوزه‌های شیلات، صنایع فرآوری، گیاهان دارویی، توسعه کمی و کیفی گلخانه‌ها و دام و طیور گفت: بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی، فرصت‌های بی‌بدیلی برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری دارد، زیرا تولیدات این بخش در داخل مصرف می‌شود در حالی که در سایر بخش‌های اقتصادی، باید رقابت سنگینی در بازاریابی در بیرون از کشور داشته باشند.

وی بر افزایش راندمان و عملکرد تولید در بخش کشاورزی با استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید و تصریح کرد: هم در تولید و هم در حوزه نهاده‌ها مانند بذر و نهال، تولید بچه‌ماهی و میگو فرصت خوبی برای شرکت‌های دانش‌بنیان است و با همکاری و ارتباط نزدیکی که با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری داریم، آینده درخشانی پیش روی این شرکت‌ها خواهد بود.