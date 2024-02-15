به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامهای به معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار اختصاص ردیف اعتباری مستقل از محل وصول جرایم ماده (۹۹) قانون شهرداریها خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها با هدف تجهیز و خرید ماشینآلات و تأمین نیروی انسانی، در راستای جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز و حفاظت اراضی کشاورزی شد.
سهم کشاورزی در شرکتهای تعاونی
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران گفت، بر اساس آماری که توانستهایم به دست بیاوریم نزدیک به ۲ میلیارد دلار صادرات از سوی شرکتهای تعاونی انجام شده است. در این راستا ۹۰ درصد فعالیتهای شیلاتی به ویژه در حوزه صید و صیادی، تولید دام حداقل ۲۵ درصد، نزدیک ۳۰ درصد زنجیره مرغ کشور و بیش از ۶۰ درصد تولید پسته کشور در حوزه تعاونیها انجام میشود. همچنین در بخش گلخانهها و محصولات تولیدی و نیز خرما بیشتر از سوی تعاونیها بوده است.
فرصت تجاری
حدود دو سال است اوکراین و روسیه درگیر جنگ با یکدیگر هستند. اوکراین یکی از بزرگترین صادرکنندگان غلات در جهان بود و بخشی از نیاز بازار روسیه را تأمین میکرد. این درگیری سبب شده تا تغییراتی در بازار تجاری جهانی رخ دهد.
مدیرکل دفتر مطالعه، پایش و توسعه تجارت خارجی سازمان تعاون روستایی ایران معتقد است، کاهش هزینههای تعرفهای و از طرفی هم بحران اوکراین باعث شده که ما یکی از تأمین کنندههای نیازهای غذایی روسیه با بیش از ۱۴۰ میلیون نفر جمعیت باشیم.
پیشتازی ایران در تولیدات کشاورزی
بر اساس آمار جهانی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، ایران در تولید ۲۲ محصول کلیدی در حوزه کشاورزی، در بین ۷ کشور برتر جهان قرار دارد. ما در تولید محصولاتی مثل پسته، زعفران و خرما جز کشورهای برتر هستیم.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد، بررسیها نشان میدهد که خاک و اقلیم مناسب در سراسر جهان به صورت یکسان توزیع نشده و این امر در کشور ما هم صادق است؛ در نتیجه باید با سرمایهگذاری داخلی و خارجی بستری را فراهم کنیم تا بتوانیم از شرایط اقلیمی و منابع آب و خاک سایر کشورها برای بهبود امنیت غذایی در کشور استفاده کنیم.
تولید گوشت مرغ
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در دی ماه گوشت مرغ با ۱۸۷.۰۱۹ تن، ۹۷.۴ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضهشده را به خود اختصاص داده است. گوشت بوقلمون با ۱.۹۴۱ تن و سایر انواع طیور با ۳.۱۲۷ تن، بهترتیب یک درصد و ١.٦ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضهشده را به خود اختصاص دادهاند.
مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمی کشور در دی ۱۴۰۲ با ماه مشابه سال ۱۴۰۱ نشاندهنده افزایش ۲ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاههای رسمی کشور است. همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان میدهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاههای رسمی کشور در دی ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل (آذر) در حدود ٤ درصد افزایش داشته است.
قیمت گوشت در بازار
بر اساس تصمیمهای اتخاذ شده در نهادهای متولی تأمین کالاهای اساسی از دی، ماهانه ۱۵۰ میلیون قطعه جوجهریزی انجام میشود و این امر منجر به کاهش قیمت در بازار گوشت شده است. هر کیلو گوشت مرغ از ۹۱ هزار تومان در آذر ماه امروز به ۸۵ هزار تومان کاهش یافته و هر کیلو گوشت مرغ منجمد نیز ۶۵ هزار و ۷۰۰ تومان عرضه میشود.
همچنین در بازار گوشت قرمز هر کیلو گوشت گوسفندی ۵۶۰ هزار تومان در قصابیهای سطح شهر در حال فروش است. گوشت گوساله با حدود ۱۰ هزار تومان پایینتر حدود ۵۵۰ هزار تومان عرضه میشود.
دولت برای تثبیت قیمت گوشت قرمز امسال مبادرت به واردات کرد و در حال حاضر هر کیلو گوشت گوساله منجمد به مبلغ ۳۰۵ هزار تومان در فروشگاههای زنجیرهای به فروش میرسد.
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