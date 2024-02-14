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۲۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۴۳

رییس اداره حفاظت محیط زیست مانه وسملقان:

شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت شده «قرخود» دستگیر شد

شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت شده «قرخود» دستگیر شد

بجنورد_ رییس اداره حفاظت محیط زیست مانه وسملقان گفت: شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت شده «قرخورد» دستگیر شد.

کاظم شاکری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی گزارش واصله در خصوص شکار یک رأس قوچ وحشی و نگهداری اجزای بدن آن در یکی از روستاهای حاشیه منطقه حفاظت شده قرخود، گروهی از مأموران اجرایی شهرستان در معیت مأمورین انتظامی به محل مورد نظر اعزام شدند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست مانه وسملقان تصریح کرد: در بازرسی منزل فرد متخلف، مقداری گوشت متعلق به قوچ وحشی کشف و ضبط شده و پس از تنظیم صورت‌جلسه تخلف جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

وی خاطرنشان کرد: مطابق قانون شکار و صید، جریمه شکار هر رأس قوچ وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال و جریمه شکار هر رأس میش وحشی مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال تعیین شده است.

کد مطلب 6024075

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