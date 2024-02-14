مصادره اموال در صورت انتشار اخبار جعلی و اقدام علیه امنیت روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با امضای فرمانی، مصادره اموال به اتهام انتشار اخبار جعلی درباره نیروهای مسلح و اقدام علیه امنیت ملی روسیه را میسر کرد.

این قانون که در تارنمای رسمی دولت روسیه منتشر شده است، متممی را به قانون کیفری روسیه اضافه کرده و فهرست جرایم قابل مجازات از طریق مصادره اموال را گسترش می‌دهد. این فهرست حالا جرایمی ذیل ماده‌های قانون کیفری روسیه (انتشار علنی اخبار جعلی درباره نیروهای مسلح و اقدام علیه امنیت ملی روسیه) را شامل خواهد شد.

با این حال، در قانون مذکور قید شده است که اگر شخصی به جرایم فوق‌الذکر متهم شود، تمام دارایی آنها مشمول مصادره نخواهد بود بلکه صرفاً شامل اموالی است که از طریق مصادیق مجرمانه تحصیل شده باشد.