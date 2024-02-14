«مدیران بومی» جایگزین «مدیران پروازی» شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، «حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی» رییس‌جمهور صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه هیأت دولت با تبریک اعیاد شعبان به ویژه سالروز ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز، خانواده شهدا و جانبازان را مایه برکت برای انقلاب اسلامی و دولت توصیف کرد و گفت: طبق گزارش معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، توجه و رسیدگی به وضعیت جانبازان در دولت مردمی به شکل قابل توجهی افزایش یافته که جا دارد از همه خانواده‌های جانبازان و نیز کادر درمانی و دیگر نیروهایی که به امور آنها رسیدگی کرده و در خدمت جانبازان عزیز هستند، صمیمانه قدردانی کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت مسئله جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای رونق تولید و رشد اقتصاد، بر تقویت اقدامات دستگاه‌ها و سازمان‌ها در این زمینه و تسهیل مقدمات ترغیب سرمایه‌گذاران تاکید کرد.

رییسی همچنین در واکنش به گزارش معاون اجرایی درباره گلایه‌های مردمی نسبت به مدیران پروازی و غیربومی، بر ضرورت تجدیدنظر در انتصاب مدیران غیربومی و پروازی تاکید و به معاونت اجرایی رییس جمهور مأموریت داد، در راستای این تجدیدنظر، موارد را در دستگاه‌های مختلف بررسی کرده و برای جایگزینی مدیران بومی با مدیران پروازی تصمیم و اقدام عاجل به عمل آورد، مگر در موارد خاص که امکان جایگزینی وجود نداشته باشد.

رییس جمهور در ادامه پس از گزارش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره برگزاری موفق جشنواره‌های هنری دهه فجر امسال، به خصوص چهل و دومین جشنواره فیلم فجر، از همه دست‌اندرکاران این رویداد مهم فرهنگی قدردانی کرد.

بر اساس گزارش اسماعیلی در جشنواره‌های هنری امسال که با استقبال گسترده مردم و هنردوستان برگزار شد، تعداد آثار ارسالی به جشنواره فیلم فجر از عدد ۷۵ فیلم سال گذشته به ۱۱۶ اثر رسید که ۳۳ اثر به بخش اصلی راه یافتند و علاوه بر پخش در نوبت‌های پیش‌بینی شده، با استقبال صورت گرفته در ۸۰ نوبت فوق‌العاده نیز به نمایش گذاشته شدند.

بر اساس این گزارش تعداد مخاطبین امسال سینما در کشور تا کنون به رقم بی‌سابقه ۲۷ میلیون نفر رسیده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۳۰ میلیون نفر بالغ شود و آمار فروش فیلم‌های سینمایی نیز رشدی تقریباً سه برابری را تجربه می‌کند.

در ادامه جلسه امروز، وزیر راه و شهرسازی نیز از آغاز عملیات اجرایی احداث ۶۰ هزار خوابگاه متاهلی و نیز احداث مسکن در ۱۵۰۰ هکتار از اراضی مازاد دانشگاه‌ها طی روزهای آینده خبر داد و با اشاره به گزارش روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی از رشد قابل توجه آمار ترانزیت کشور افزود: این آمار رکوردشکنی‌ای است که با تلاش‌های فشرده دیپلماتیک و تسهیل امور تردد، تقویت پایانه‌های مرزی و تقویت و نوسازی ناوگان حمل و نقل حاصل شده است.

در جلسه امروز هیأت دولت همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت از عرضه «ری را» به عنوان اولین خودروی کاملاً ایرانی از اردیبهشت سال ۱۴۰۳ خبر داد و افزود: این خودرو که به صورت ۱۰۰ درصد استانداردهای جهانی را لحاظ کرده، خودرویی کیفی در تراز بین‌المللی است.

وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اجرای طرحی ابتکاری با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با عاملیت یک شرکت دانش‌بنیان خبر داد که بر اساس آن تزریق اکسیژن به مخازن پرورش آبزیان با روش‌های نانوتکنولوژی انجام شده که تولید این حوضچه‌ها را ۲.۵ برابر افزایش داده است.

در جلسه امروز هیأت دولت رییس جمهور همچنین ضمن محکوم کردن تداوم جنایات هولناک رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان مظلوم و مقتدر غزه که با تداوم حمایت‌های گسترده آمریکا و کشورهای غربی انجام می‌شود، اظهار داشت: کشورها و دولت‌های حامی جنایات صهیونیست‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و به خصوص دیوان بین‌المللی دادگستری که اخیراً در صدور حکم نسبت به جنایات این رژیم مماشات کرده و به جای صدور دستور توقف حملات و بمباران‌ها به ارائه یک گزارش اکتفا کرد، نسبت به کوتاهی‌های خود در برابر خدا، وجدان بشری و تاریخ مسؤول هستند و باید پاسخگو باشند.