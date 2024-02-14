به گزارش خبرگزاری مهر، با دستور رییس کل دیوان محاسبات کشور به گروه‌های حسابرسی سراسر کشور، وجوه فرابودجه‌ای کلیه دستگاه‌های اجرایی بر اساس اطلاعات برخط پایگاه جامع مالی دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

بر اساس رسیدگی های دیوان محاسبات کشور، میزان رسوب حسابهای بانکی مرتبط با وجوه فرابودجه ای (سایر منابع) کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی (ملی و استانی) بالغ بر ۶۴ همت به صورت برخط در پایگاه جامع نظام مالی دیوان قابل رصد و نظارت بوده و تمامی گروههای حسابرسی با دستور رییس کل دیوان اقدام به بررسی وجوه مربوط از مبدأ اولیه به منظور تقویت نظام مالی در امر شفافیت و انضباط مالی نموده‌اند.