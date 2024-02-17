دلایل ناکامی فولاد در لیگ برتر و نقش دلالان در برکناری سرمربی

فریدون حردانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت تیم فوتبال فولاد خوزستان و شرایط این تیم اظهار داشت: فولاد لیگ بیست و سوم را وجود مشکلات آغاز کرد که همین مشکلات باعث شد تا این تیم نتواند مربی و بازیکنان خوبی را جذب کند. با توجه به شرایطی که در ابتدای فصل تیم داشت قابل پیش بینی بود که رفته رفته فولاد با مشکلات زیادی روبهرو شود. وقتی تیم فولاد شاکله خود را از دست داد و مسوولان وقت باشگاه تصمیم گرفتند که کادر فنی تیم را تغییر دهند از تجربیات پیشکسوتان این تیم استفاده نکردند.
وی افزود: زمانی که صحبت از آمدن مارتینز به فولاد بود ما کارنامه این مربی را که میدیدیم میدانستیم که نمیتواند با فولاد نتایج خوبی را بگیرد و این تیم را از آن مشکلاتی که دارد نجات دهد. متأسفانه کسی به حرف پیشکسوتان فوتبال استان و باشگاه گوش نکرد، چرا که ما گفتیم مارتینز به درد فولاد نمیخورد اما آقایان رفتند و این مربی را آوردند.
کار در باشگاه فولاد به خوبی پیش نمیرود
مربی سابق تیم فوتبال فولاد خوزستان با اشاره به اینکه مسوولان باشگاه هیچ مشورتی با پیشکسوتان این تیم نداشتند عنوان کرد: من ۱۸ سال در فولاد بودم در کنار مربیان بزرگی که به این باشگاه آمدند حضور داشتم. ۱۸ سال برای یک مربی کم نیست و میتوانستند از این تجربهای که داشتیم استفاده کنند اما چنین اتفاقی نیافتاد. من احساس میکنم کار به خوبی در فولاد پیش نمیرود، چرا که نه تغییرات کادر فنی و نه تغییرات مدیریتی درست نبود. اگر میخواستند تغییراتی را رقم بزنند همان اول فصل انجام میدادند. مدیرعاملی که در میانه راه تغییر میکند باید با برنامه باشد. کسی که برنامه نداشته باشد و بیاید در رأس یک باشگاه قرار بگیرد چه کار مثبتی میتواند انجام دهد؟
در برکناری مارتینز پای دلالان در میان است
حردانی در خصوص برکناری مارتینز سرمربی اسپانیایی این تیم گفت: برکناری مارتینز هم برای ما تعجب آور و غیر باور است، اگر میخواستند سرمربی تیم را تغییر دهند بعد از پایان نیم فصل اول این کار را انجام میدادند. اینکه دو روز مانده به بازی سرمربی را تغییر میدهند مشخص است که پای دلالان فوتبال در میان است. مدیران باشگاه منتظر بودند ببینند تیم از جام حذفی حذف میشود یا نه؟
پیشکسوت تیم فوتبال خوزستان ادامه داد: بعد از آمدن مارتینز به فولاد در نیم فصل اول نتایجی که کسب شد تنها برای این بود که بتوانیم شرایط خوبی را در جدول داشته باشیم و بتوانیم برای ماندن در لیگ امیدوار باشیم و با رقیبان رقابت کنیم. مشکل فولاد بعد از کادر فنی بازیکنان این تیم است، چون یک بازیکن تمام کننده در خط حمله خود ندارد. اگر بازیکنی را در خط حمله داشته باشیم که مطمئن باشد قطعاً نتایجی را که میخواهیم را به دست میآوریم.
خوشحال میشویم یحیی به اهواز بیاید
مربی سابق تیم فوتبال فولاد خوزستان در خصوص حضور یحیی گل محمدی در فولاد گفت: در حال حاضر شرایط تیم فوتبال فولاد آشفته است و همه گیج شدهایم و نمیدانیم باشگاه در این بازه زمانی چه کاری میخواهد انجام دهد؟ امروز صحبت از آمدن گل محمدی به این تیم میکنند اما او باید این را بداند که اگر به فولاد بیاید با مشکلات خاص خود روبهرو خواهد بود. چون در نقل و انتقالات نیم فصل نظارتی نداشته و با توجه به این موضوع شرایط سخت خواهد بود. از اینکه یحیی گل محمدی به اهواز بیاید خوشحال هستیم، چرا که او بازیکن فولاد بوده و با توجه به شناختی که از او و تجربیاتش دارم میتواند کمک بسیار بزرگی به این تیم کند.
زمانی که دستیار بوناچیچ بودم گل محمدی از من به نیکی یاد کرد
حردانی با اشاره به حضور گل محمدی در فولاد در زمانی که بازیکن بود تصریح کرد: هیچ وقت یادم نمیرود زمانی که بوناچیچ سرمربی فولاد خوزستان بود من دستیار او بودم و گل محمدی یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان ما در آن زمان بود زمانی که پیشنهاد برای یحیی آمد و او تصمیم گرفت به پرسپولیس برود به بوناچیچ گفت اگر میخواهی نقاط ضعف و قوت تیم را بدانی باید از حردانی بپرس. بعد از جدا شدنش بوناچیچ به من گفت به جای او چه کسی را باید بیاوریم که من آن زمان سهراب بختیاریزاده را پیشنهاد دادم.
وی افزود: سهراب بختیار زاده که از صباباتری به فولاد آمد با زمانی که به او دادیم توانست به خوبی رشد کند جای یحیی را در تیم پر کند. امروز هم اگر او به فولاد بیاید یقیناً میتواند نتایج بسیار خوبی را کسب کند. اگر بخواهیم عقلانی به موضوع نگاه کنیم با آمدن یحیی میتوانیم فولاد را در جمع ۸ تیم برتر لیگ ببینیم.
تصمیمات باشگاه فولاد در خارج از استان گرفته میشود
پیشکسوت تیم فوتبال خوزستان در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم اتفاقات خوبی برای فولاد در ادامه فصل رخ بدهد، تصمیماتی که برای فولاد گرفته میشود در خارج از استان است و با توجه به اینکه عمده سهام فولاد در اختیار یک ارگان قرار دارد، تصمیمات هم از خارج از استان شکل میگیرد و به درون تیم تزریق میشود. هر چه هست امیدواریم بهترین اتفاقات برای این تیم رقم بخورد و فولاد به مسیری که باید باشد باز گردد.
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