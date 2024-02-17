«محمد ربیعی» در آستانه نشستن روی نیمکت فولاد خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران باشگاه فولاد خوزستان پس از برکناری خوان ایگناسیو مارتینز اسپانیایی با چند گزینه برای جانشینی او مذاکره کردند که در نهایت با محمد ربیعی به توافقات ابتدایی دست پیدا کردند.

ربیعی که فصل را با ذوب آهن آغاز کرده بود پس از شکست خانگی هفته شانزدهم این تیم برابر ملوان در رختکن از بازیکنانش خداحافظی کرد تا زمینه برای ادامه مذاکره فولادی ها با وی فراهم شود.

به همین خاطر بهرام رضاییان مدیرعامل باشگاه فولاد راهی اصفهان شد تا مذاکرات حضوری با ربیعی را ادامه دهد و بتواند مقدمات جدایی قانونی او از این تیم اصفهان را فراهم کند. از آنجایی که ربیعی با ذوب آهن قرارداد دارد باید طرفین به طور قانونی این قرارداد را فسخ کنند.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد مذاکرات فولاد با ربیعی به خوبی پیش رفته و احتمال این که وی امروز شنبه به عنوان سرمربی جدید فولاد معرفی شود زیاد است.