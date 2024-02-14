به گزارش خبرنگار مهر، در مجمع انتخاباتی هیأت دانشجویی استان اردبیل که برای اولین بار عصر چهارشنبه برگزار شد، امیرعلی جعفرنژاد با کسب ۱۱ رأی از ۱۱ عضو این مجمع توانست به مدت چهار سال ریاست هیأت دانشجویی استان اردبیل را عهده دار شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل در این جلسه اظهار کرد: توسعه ورزش اعم از قهرمانی و همگانی به صورت فراگیر در بین دانش‌آموزان، دانشجویان و گروه‌های مختلف جامعه جز رویکردهای اصلی وزارت ورزش و جوانان است.

محمدعلی پهناور تصریح کرد: تلاش ما بر این است تا با تشکیل هیأت دانشجویی بتوانیم زمینه حضور و مشارکت دانشجویان را در فعالیت‌های ورزشی مختلف فراهم کنیم.

وی گفت: با شکل‌گیری این هیأت و برگزاری انتخابات مجمع هیأت دانشجویی، تلاش خواهیم کرد تا فضایی مناسب برای توسعه ورزش دانشجویی با حضور جوانان علاقه‌مند در رشته‌های مختلف فراهم کنیم که این امر می‌تواند به ارتقای سلامت بیشتر نیز کمک کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل افزود: در استان اردبیل مراکز علمی و دانشگاهی فرصت و بستر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسبی را برای توسعه ورزش دانشجویی دارند که باید از این بستر به بهترین شکل استفاده شود.

پهناور در نشست با اعضای هیأت ورزش روستایی و عشایری نیز به برنامه‌های متنوع برگزار شده در قالب این هیأت اشاره کرد و ادامه داد: همزمان با دهه فجر ۹ خانه ورزش روستایی در استان به بهره‌برداری رسید و شاهد تجهیز این خانه‌ها با همکاری مسئولان استانی و کشوری بودیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل بیان کرد: در حال حاضر ۱۲۰ خانه ورزش روستایی در استان اردبیل راه‌اندازی شده و تلاش جدی با هماهنگی هیأت ورزش روستایی و عشایری بر این است تا این خانه‌های ورزش توسعه کمی و کیفی یافته و امکان ورزش و ارتقای سلامتی و تندرستی گروه‌های مختلف در جامعه فراهم آید.