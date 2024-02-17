به گزارش خبرنگار مهر، کشور سوریه از شرکای راهبردی ایران در حوزههای مختلف اعم از سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی در سالهای پس از انقلاب اسلامی محسوب میشود. این کشور ظرفیتهای فراوانی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی دارد که تاکنون به نحو شایسته و مناسب از سوی ایران مورد توجه قرار نگرفته بود اما پس از سفر رئیسجمهور به این کشور، همکاریهای اقتصادی در کانون رایزنیها قرار گرفت.
اواسط اردیبهشت ماه سال جاری بود که حجتالاسلام «سیدابراهیم رئیسی» رئیسجمهور کشورمان به دعوت «بشار اسد» به سوریه سفر کرد و در این سفر برنامه جامع همکاریهای راهبردی و بلندمدت ایران و سوریه در حوزههای مختلف و همچنین ۱۴ سند همکاری بین دو کشور در حوزههای همکاریهای تجاری، نفت و انرژی، فنی-مهندسی، مسکن، حمل و نقل ریلی و هوایی، مناطق آزاد و بخش خصوصی، ارتباطات و فناوری و زلزله و امدادرسانی و تسهیل امور زیارتی، به امضا رسید.
جمهوری اسلامی ایران از نظر سیاسی با سوریه روابط نزدیکی دارد و اکنون این روابط میتواند ماهیت اقتصادی هم پیدا کند که هر دو کشور از منافع آن بهرهمند شوند. ایران ظرفیت بالایی در بخش تولید محصولات معدنی دارد و از آنجا که سوریه به دلیل آسیبهای ناشی از جنگ نیازمند بازسازی است، باید پروژههایی در این زمینه تعریف شود. از سوی دیگر ایران از توان خدمات فنی و مهندسی بالایی نیز برخوردار است و امتحان خود را در کشورهای دیگر پس داده است؛ در نتیجه بهترین کشوری که میتواند سوریه را بازسازی کند، به نظر میرسد جمهوری اسلامی ایران باشد.
سوریه با توجه به شرایط ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود در نقطه اتصال سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا قرار دارد و میتواند دروازه ورود جمهوری اسلامی ایران به بازارهای این سه قاره باشد.
نکته مهم آنکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک متحد راهبردی سوریه اکنون میتواند با نقشآفرینی در دوره بازسازی این کشور ضمن افزایش همبستگی دو ملت و تقویت اقتصادی، حضور خود را در منطقه غرب آسیا از لایه نظامی و امنیتی به لایه اقتصادی گسترش دهد.
گفتوگوی خبرگزاری مهر با «حسین اکبری» سفیر کشورمان در سوریه پیرامون ظرفیتهای اقتصادی سوریه و ضرورت استفاده از این ظرفیتها و همچنین انجام دیپلماسی اقتصادی در این کشور توسط ایران را از نظر خواهید گذراند.
«حسین اکبری» در گفتوگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که دیپلماسی اقتصادی ایران تا چه میزان در سوریه فعال است اظهار کرد: فشار همهجانبه نظام سلطه جهانی با محوریت آمریکا، در حوزه اقتصادی بر کل کشورهای مقاومت وجود دارد؛ در سوریه شرایط سخت تحریمی باعث شده تا تقریباً هیچ کشوری به جز ایران، نتواند با سوریه ارتباط داشته باشد.
وی با بیان اینکه سوریه کشوری غنی است و تا قبل از جنگ تمام نیاز خود را تأمین میکرد و حتی صادرات بسیار خوبی داشت، افزود: در سال ۲۰۰۹ که اروپا و آمریکا شرایط بد اقتصادی را تجربه میکردند، سوریه ۵ درصد رشد اقتصادی داشت.
میتوانیم «برخی نیازهای داخلی ایران» را از طریق سوریه تأمین کنیم
سفیر کشورمان در سوریه با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی سوریه، اظهار کرد: ۶۷ درصد اقتصاد سوریه متکی به کشاورزی است و ۲۰ درصد با صنعت تأمین میشود. سوریه دارای تولیدات داخلی است و در زمینه نساجی نیز جز کشورهای صادرکننده است. یکی از ظرفیتهای مناسب در سوریه، ظرفیتهای معدنی و فسفر و مواد اولیه کودهای کشاورزی فسفری است.
اکبری با بیان اینکه سوریه در گذشته کشور صادرکننده در جمع کشورهای عربی ثروتمند محسوب میشد، تصریح کرد: مردم سوریه نیز در حوزه کشاورزی و صنعت نساجی، روغن زیتون، شیرینی و شکلات فعال بودند.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران قابلیتها و ظرفیتهای خوبی در برخی حوزهها دارد و امیدوارم با زیرساختهای اقتصادی که پس از سفر رئیسجمهور به سوریه ایجاد شده، بتوانیم در آینده پیشرفتهای خوبی در روابط دو کشور داشته باشیم.
اکبری اظهار کرد: با توجه به شرایط ژئوپلیتیک سوریه، سرمایهگذاریکردن و از طریق این کشور با دنیا مبادلات اقتصادیداشتن، یک نوع فرصت به شمار میآید؛ ثانیاً در حوزههای نفت، پتروشیمی و برق میتوانیم به سوریه کمک کنیم و حتی برخی نیازهای داخلی کشور را میتوانیم از طریق سوریه تأمین کنیم.
ایران و سوریه «جاذبههای اقتصادی» خوبی برای کشورهای ثالث دارند
سفیر کشورمان در سوریه افزود: در اقتصاد پایاپای با سوریه میتوانیم صادرات و واردات خوبی داشته باشیم و هم از فرصتهای اقتصادی موجود در این کشور استفاده کنیم تا بخش خصوصی هر دو کشور بتوانند از این طریق، فعالیت خود را ادامه دهند.
اکبری با اشاره به توافقهای امضاشده در سفر رئیسجمهور به سوریه، اظهار کرد: تقریباً عمده توافقهایی که در سفر رئیسجمهور به سوریه انجام شد، مثل تأسیس بانک مشترک و زیرساخت پرداخت مستقل، بیمه، تجارت آزاد، گمرک و مباحث گمرکی، زیرساختی بودند که خوشبختانه بسیاری از آنها اجرایی شده است؛ البته بخشی از این موارد باید در هیأت دولت دو کشور تصویب و سپس تبدیل به قانون شوند تا به مرحله اجرا درآیند.
وی اظهار کرد: خوشبختانه روند پیشرفت توافقهای سفر رئیسجمهور به سوریه بسیار خوب بوده و بسیاری از آنها را به نقطه پایانی رساندهایم و امیدواریم در فرصت آینده بتوانیم بسیاری از آنها را اجرایی کنیم.
سفیر کشورمان در سوریه یادآور شد: بخش خصوصی ایران و سوریه توانایی مالی خوبی دارند؛ همچنین دو کشور از جاذبههای اقتصادی خوبی برای کشورهای ثالث برخوردار هستند.
رژیم صهیونیستی در سوریه به دنبال «بهرهبرداری تبلیغاتی» است
اکبری در ادامه با اشاره به شهادت مستشاران نظامی کشورمان در سوریه، اظهار کرد: رژیم صهیونیستی، اصل عنصر مقاومت را جمهوری اسلامی ایران میداند؛ جمهوری اسلامی ایران هرگز حمایت خود از مقاومت را پنهان نکرده است.
سفیر کشورمان در سوریه افزود: پس از عملیات «طوفانالاقصی» و شکست رژیم صهیونیستی، این رژیم به دنبال ترمیم ضعفهای خود است و سعی میکند در فضای رسانهای اقدامات خود را تبلیغ کند که البته باز هم با شکستهایی مواجه شده است؛ لذا سعی میکند در محیط داخلی خود و افکار عمومی و فضای بینالملل ادعا کند که از یک توانمندی نسبی، برخوردار است.
اکبری گفت: رژیم صهیونیستی در لبنان، یمن و همچنین از طریق مقاومت عراق تحت فشار قرار گرفته است؛ بنابراین به دنبال بهرهبرداری تبلیغاتی از طریق انجام برخی اقدامات در سوریه است.
وی با اشاره به اقدام جمهوری اسلامی ایران در هدف قراردادن مقر امنیتی صهیونیستی در منطقه اربیل، افزود: اقدام ایران کاملاً جدی و اساسی بود و مساله پنهانی یا غیر رسمی نبود؛ طبیعتاً این نوع تقابل از گذشته در اشکال مختلف وجود داشته که این مورد هم یک شکلی از تقابل بود.
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