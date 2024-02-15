جدال سازمان خصوصی سازی و وزارت ورزش بالا گرفت؛ دونفر جدید روی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی باشگاه پرسپولیس در حالی سه شنبه هفته گذشته برگزار شد که علاوه بر بررسی صورت‌های مالی در خصوص اعضای جدید نیز تصمیم‌گیری شد. با اعلام سیدمحمدشروین اسبقیان معاون وزیر ورزش و جوانان ابراهیم شکوری و حسن طباطبایی به عنوان اعضای جدید به هیأت مدیره اضافه شدند تا همراه با حسین شهریاری، مجید پوراحمدی و محمد دلبری روی امور اجرایی رضا درویش مدیرعامل باشگاه نظارت کنند.

با این حال سازمان خصوصی سازی کشور هرگونه تغییر و تحول در هیأت مدیره باشگاه را غیر قانونی دانست و مصوبات مالی را که به امضای سازمان خصوصی سازی و اعضای حاضر در مجمع رسیده بود قانونی توصیف کرد.

موضوعی که نمایندگان سازمان خصوصی سازی پس از جلسه مجمع نیز به گوش رضا درویش و حسین شهریاری رئیس هیأت مدیره رسانده‌اند و امضای آنها در مصوبات هیأت مدیره را به دلیل حضور نماد پرسپولیس در تالار فرابورس غیر قانونی عنوان کرده‌اند.

این در حالی است که وزارت ورزش معتقد است انتخاب اعضای هیأت مدیره ربطی به سازمان خصوصی سازی ندارد و آنها طبق مصوبات قانونی نسبت به انتخاب شکوری و طباطبایی اقدام کرده‌اند.

حال باید دید آیا دو عضو جدید در جلسه دوشنبه هفته آینده پرسپولیس شرکت خواهند کرد و امضای انها سند قانونی خواهد بود یا رضا درویش مدیرعامل باشگاه خواهان تاییدیه آنها از سوی سازمان خصوصی سازی خواهد بود تا مشکل قانونی برای اجرای مصوبات به وجود نیاید.