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۲۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۳۶

فرمانده پلیس راه کندوان:

زمان انسداد محور کندوان برای ایمن سازی هنوز مشخص نشده است

زمان انسداد محور کندوان برای ایمن سازی هنوز مشخص نشده است

چالوس- فرمانده پلیس راه کندوان گفت: زمان انسداد محور کندوان برای عملیات ایمن سازی مشخص نشده است.

سرگرد محمد احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره انسداد شش روزه محور کندوان برای ایمن سازی گفت: برای انسداد محورکندوان فعلاً اقدامی نشده است.

وی افزود: قرار است روز پنجشنبه در این باره نتیجه گیری شود و زمان انسداد از سوی پلیس راه اعمال اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش مهر، خبر انسداد شش روزه محور کندوان امروز از سوی برخی رسانه‌ها منعکس شده بود که پلیس راه کندوان این زمینه واکنش داشته است. در این خبر اعلام شده بود، محور چالوس - کرج محدوده کندوان به منظور ایمن سازی از روز جمعه هفته جاری حوالی ساعت ۲۴ تا سوم اسفندماه به مدت ۶ روز «شبانه روز» به روی وسایل نقلیه موتوری مسدود می‌شود.

کد مطلب 6024853

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