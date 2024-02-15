پوستر مسابقه «مادران میدان جمهوری» در دیر رونمایی شد

پریناز احمدی صبح پنجشنبه در حاشیه رونمایی از کتاب و پوستر مسابقه «مادران میدان جمهوری» در مصلای شهدای محراب بندر دیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تبریک اعیاد شعبانیه، اظهار داشت: فعالیت میز کتاب گروه جهادی منتظران منجی از یک سال و نیم قبل شروع شده و به صورت مستمر با همکاری ستاد نمازجمعه دیر در مصلی شهر برقرار است.

عضو گروه جهادی منتظران منجی بندر دیر افزود: یکی از اهداف مهم ما از برپایی میز کتاب، دورهمی نوجوانان نخبه و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در جامعه است.

احمدی در رابطه با کتاب «مادران میدان جمهوری»، بیان کرد: این کتاب از جنس مردم و از دل مردم است.

وی یادآور شد: کتاب «مادران میدان جمهوری» درباره بانوانی در جایگاه‌های مختلف اجتماعی است که به بوستان‌ها، خیابان‌ها و اماکن عمومی رفته‌اند و مردم را برای برگزاری انتخابات پرشور فرا خوانده‌اند.

احمدی، کسانی که آینده ایران و بندر دیر برایشان مهم است را به مطالعه این کتاب دعوت کرد و افزود: امیدواریم امسال نیز شاهد مشارکت بالای مردم شهرستان در انتخابات باشیم.

وی با بیان اینکه کتاب «مادران میدان جمهوری» روایتی مادرانه از دعوت مردم به انتخابات است، گفت: آخرین مهلت شرکت در مسابقه مادران میدان جمهوری ۱۰ اسفندماه سال جاری است.

احمدی درباره جوایز این مسابقه کشوری، یادآور شد: ۳ کمک هزینه پنج میلیون تومانی سفر به عتبات عالیات و ۴۰ کمک هزینه سفر به مشهد مقدس جوایز این مسابقه است.

وی تاکید کرد: علاقه‌مندان می‌توانند جهت تهیه کتاب مسابقه با ۱۵ درصد تخفیف و شرکت در مسابقه، جمعه‌ها به صورت حضوری به میز کتاب گروه جهادی منتظران منجی در مصلای شهدای محراب دیر مراجعه کنند.