به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری‌منش، صبح پنج شنبه در حاشیه جلسه رسیدگی به مسائل و مشکلات روستای «سله بن» اظهار کرد: با عنایت به سفر پربرکت حجت الاسلام رئیسی به شهرستان فیروزکوه و مسائلی که در این سفر طرح موضوع شد، در خصوص اسکان اهالی روستای «سله بن» در اجرای سد مخزنی نمرود، با حضور دستگاه‌های خدمات رسان و مجموعه‌های مرتبط همچون بنیاد مسکن و آب منطقه جلسه‌ای برگزار شد.

وی بیان کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای اسکان بر اساس نگاهی که در مصوبات قبلی بود، صورت گرفت؛ مقرر شد دستگاه‌ها برنامه‌های خود را به صورتی تنظیم کنند که ظرف مدت یکسال بتوانیم جابجایی اهالی شریف را داشته باشیم.

فرماندار فیروزکوه خاطرنشان کرد: بر اساس مصوباتی که در استانداری تهران و پیگیری‌هایی که استاندار تهران داشتند، تأکید شد اقدامات برای رفاه حال اهالی به سرعت انجام شود.