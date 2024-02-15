سرهنگ اصغر زارع در گفت وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و آرزوی موفقیت برای تیم سپاهان اصفهان در جام باشگاههای آسیا بیان کرد: با توجه به برگزاری دیدار حساس مسابقه فوتبال بین دو تیم سپاهان اصفهان و الهلال عربستان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان امروز محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی توسط پلیس راهور اصفهان در مسیرهای منتهی به ورزشگاه نقش جهان شهر اصفهان اعمال میشود.
وی افزود: بر این اساس تردد هرگونه وسیله نقلیه سنگین از ساعت ۱۶ تا ۲۳ روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه از میدان امید (ورودی شمال شهر از سمت خیابان زینبیه) به سمت میدان تاکسیرانی در بلوار آسمان در مسیر غرب به شرق و بلعکس _ میدان تاکسیرانی به سمت میدان المپیک در بلوار فرزانگان در هر دو مسیر شرق به غرب و بلعکس ممنوع است و رانندگان این نوع وسایل نقلیه میتوانند از مسیر جایگزین میدان امید به سمت شهر حبیب آباد شهرستان برخوردار برای تردد خود استفاده کنند.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: همچنین تردد وسایل نقلیه سنگین از پل سلیمان خاطر به سمت پل شریعتی و میدان المپیک نیز ممنوع است و پل سلیمان خاطر به سمت آزادگان و شهرستانهای خمینی شهر و نجف آباد به عنوان مسیر جایگزین این خودروها تعیین شده است.
سرهنگ زارع با بیان اینکه با توجه به تراکم ترافیک در محدودههای مذکور محدودیتهای موقت و دائم نیز اجرا خواهد شد اظهار کرد: از رانندگان عزیز میخواهیم ضمن همکاری و همراهی با مأموران پلیس در زمان اعمال محدودیتهای ترافیکی از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
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