به گزارش خبرنگار مهر اسدالله عباسی صبح پنج شنبه در شورای مسکن استان گیلان اظهار کرد: ساخت مسکن از رویکردها و راهبردهای دولت سیزدهم است و این مهم در گیلان هم به جد پیگیری می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم پیشبرد برنامه‌های راهبردی دولت در گیلان افزود: حرکت نهضت ملی مسکن در گیلان پرشتاب است و باید این سرعت افزایش پیدا کند.

استاندار گیلان با بیان اینکه دولت سیزدهم با شرایط بسیار سخت روی کار آمد، گفت: خالی بودن خزانه، استقراض بانکی، ناترازی بودجه و تورم بالا و همچنین شرایط حاد کرونا پیش روی کار دولت سیزدهم قرار گرفت.

عباسی از افتتاح پروژه‌های ۱۰ هزار میلیارد تومانی با حضور رئیس جمهور در گیلان خبر داد و اضافه کرد: بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان پروژه در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.

وی از احیای ۱۱۵ واحد راکد در گیلان خبر داد و افزود: حل مشکلات واحدهای تولیدی در گیلان از اهم فعالیت‌ها است.

استاندار گیلان با تاکید بر لزوم نوین سازی مسکن در استان بیان کرد: نهضت ملی مسکن با شیوه نوین و علمی در گیلان پیگیری و دنبال شود.

عباسی با تاکید بر سرعت بخشی مسکن روستایی در گیلان اضافه کرد: با تأمین زیرساخت‌ها در گیلان شرایط را برای مهاجرت معکوس فراهم شود.

وی با بیان اینکه جلوی افزایش حبابی مسکن در گیلان گرفته شود، افزود: بازار فروش و اجاره مسکن در گیلان زیر ذره بین بازرسین و نظارت‌ها قرار گیرد.